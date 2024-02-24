Стала известна одна из песен, которая появится в GTA VI

Похоже, что сегодня компания Spotify случайно слила одну из песен, которая появится в Grand Theft Auto VI. Внимательные пользователи заметили, что в сервисе Spotify при прослушивании песни 1979 года Ring My Bell в исполнении Аниты Уорд, сервис выставляет бокс-арт из GTA VI.

По всей видимости из-за технической ошибки в приложении компания Spotify сделала своего рода преждевременный "анонс". Ранее данная песня уже появлялась в серии GTA, а именно - в Grand Theft Auto: San Andreas. Скорее всего песня появится на радиостанции с ретро-композициями.

Релиз GTA VI состоится в 2025 году, точная дата выхода на данный момент неизвестна. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series, о PC-версии пока что нет информации.