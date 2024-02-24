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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 466 оценок

Стала известна одна из песен, которая появится в GTA VI

AceTheKing
Новости

Похоже, что сегодня компания Spotify случайно слила одну из песен, которая появится в Grand Theft Auto VI. Внимательные пользователи заметили, что в сервисе Spotify при прослушивании песни 1979 года Ring My Bell в исполнении Аниты Уорд, сервис выставляет бокс-арт из GTA VI.

По всей видимости из-за технической ошибки в приложении компания Spotify сделала своего рода преждевременный "анонс". Ранее данная песня уже появлялась в серии GTA, а именно - в Grand Theft Auto: San Andreas. Скорее всего песня появится на радиостанции с ретро-композициями.

Релиз GTA VI состоится в 2025 году, точная дата выхода на данный момент неизвестна. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series, о PC-версии пока что нет информации.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Banexander

Новость которая нам не нужна, но которую мы заслужили.

3
DestryDes

Ахаха, я просто оху.ел когда увидел заголовок в новостях.

0
warp 37

Подкину идею для следующей новости: в игре будет песня. Вывод исходя из этого? В игре будет радио!

1
makc2142

Да отстаньте вы от игры , выйдет да выйдет , что мусолить каждую крупинку? Прикола не понимаю

1
Гейб 30 процентный

До выхода игры будут сотни таких новостей.

0
kotasha

Собственно ничего нового.

0
Biancardi

Ток в GTA:SA немного другая была а не та что в новости.

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