Стала известна одна из песен, которая появится в GTA VI

Похоже, что сегодня компания Spotify случайно слила одну из песен, которая появится в Grand Theft Auto VI. Внимательные пользователи заметили, что в сервисе Spotify при прослушивании песни 1979 года Ring My Bell в исполнении Аниты Уорд, сервис выставляет бокс-арт из GTA VI.
По всей видимости из-за технической ошибки в приложении компания Spotify сделала своего рода преждевременный "анонс". Ранее данная песня уже появлялась в серии GTA, а именно - в Grand Theft Auto: San Andreas. Скорее всего песня появится на радиостанции с ретро-композициями.
Релиз GTA VI состоится в 2025 году, точная дата выхода на данный момент неизвестна. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series, о PC-версии пока что нет информации.
Новость которая нам не нужна, но которую мы заслужили.
Ахаха, я просто оху.ел когда увидел заголовок в новостях.
Подкину идею для следующей новости: в игре будет песня. Вывод исходя из этого? В игре будет радио!
Да отстаньте вы от игры , выйдет да выйдет , что мусолить каждую крупинку? Прикола не понимаю
До выхода игры будут сотни таких новостей.
Собственно ничего нового.
Ток в GTA:SA немного другая была а не та что в новости.