Трой Бейкер решил прокомментировать догадки игроков о том, что он озвучивает Джейсона в Grand Theft Auto 6

Когда в декабре 2023 года вышел трейлер GTA 6, одним из первых дел фанатов стала кампания по поиску актеров, озвучивающих главных героев. С довольно приличной точностью удалось выяснить, кто озвучивает Люсию, но голос Джейсона до сих пор остается полной загадкой. Это не помешало многим игрокам поверить в то, что роль Джейсона в GTA 6 досталась Трою Бейкеру, легендарному актеру озвучивания, имеющему ряд самых значимых заслуг в игровой индустрии.
Во время недавнего видеоинтервью Трой Бейкер, наиболее известный по озвучиванию Джоэла в The Last of Us (среди многих других заслуг), прояснил догадки о том, что он озвучивает Джейсона в GTA 6. В трейлере, вышедшем в декабре, Джейсон произносит всего одно слово, поэтому определить, кто его озвучивает, практически невозможно, но многие люди стали утверждать, что Трой Бейкер озвучивает Джейсона в GTA 6.
Он произносит одно слово! Он говорит „верю“. Вот это и есть урок восприятия — люди думают и просто автоматически предполагают. Я хочу, чтобы этот парень, кто бы он ни был, получил благодарность за свою работу, потому что я уверен, что она будет великолепной.
Затем он рассказал об огромном объеме работы, который приходится выполнять актерам Rockstar Games. Не секрет, что сценарии Grand Theft Auto занимают месяцы, а то и годы, поэтому получить контракт на роль главного героя в игре Grand Theft Auto - это нечто грандиозное.
Вот они новости
че за бред все давно знают что это Брайан Зампелла,
Все давно знают что ты школьник
школьник который закончил давно школу ну ну....
lol
кек
Школяр — это не возраст, а состояние души и особенная парадигма мышления.