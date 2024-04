Трой Бейкер решил прокомментировать догадки игроков о том, что он озвучивает Джейсона в Grand Theft Auto 6

Когда в декабре 2023 года вышел трейлер GTA 6, одним из первых дел фанатов стала кампания по поиску актеров, озвучивающих главных героев. С довольно приличной точностью удалось выяснить, кто озвучивает Люсию, но голос Джейсона до сих пор остается полной загадкой. Это не помешало многим игрокам поверить в то, что роль Джейсона в GTA 6 досталась Трою Бейкеру, легендарному актеру озвучивания, имеющему ряд самых значимых заслуг в игровой индустрии.

Во время недавнего видеоинтервью Трой Бейкер, наиболее известный по озвучиванию Джоэла в The Last of Us (среди многих других заслуг), прояснил догадки о том, что он озвучивает Джейсона в GTA 6. В трейлере, вышедшем в декабре, Джейсон произносит всего одно слово, поэтому определить, кто его озвучивает, практически невозможно, но многие люди стали утверждать, что Трой Бейкер озвучивает Джейсона в GTA 6.

Он произносит одно слово! Он говорит „верю“. Вот это и есть урок восприятия — люди думают и просто автоматически предполагают. Я хочу, чтобы этот парень, кто бы он ни был, получил благодарность за свою работу, потому что я уверен, что она будет великолепной.

Затем он рассказал об огромном объеме работы, который приходится выполнять актерам Rockstar Games. Не секрет, что сценарии Grand Theft Auto занимают месяцы, а то и годы, поэтому получить контракт на роль главного героя в игре Grand Theft Auto - это нечто грандиозное.