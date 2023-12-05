Это случилось сегодня ночью: состоялась долгожданная премьера дебютного трейлера Grand Theft Auto 6. Как и ожидалось, ролик получился захватывающим и невероятно информативным по поводу будущего внутриигрового мира и игровых возможностей, однако без разочарований не обошлось. В анонсе с первым трейлером отсутствовала информация о версии для ПК, и, как оказалось, это не просто досадная ошибка со стороны маркетологов. GTA 6 действительно выйдет на консолях гораздо раньше, а ПК-игрокам придется подождать.
Разработчики из студии Rockstar Games официально заявили, что релиз Grand Theft Auto 6 сначала запланирован только для PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году. Несмотря на полное отсутствие упоминания ПК в пресс-релизе, игра все же доберется до этой платформы, однако игрокам придется подождать.
Отсутствие версии GTA 6 для ПК при релизе не должно стать большим сюрпризом для игроков. Компания Rockstar Games известна своей приверженностью консольному геймингу и всегда выпускала свои проекты сперва для консолей. В случае с новой частью Grand Theft Auto они не стали делать исключения, поэтому релиз на ПК придется подождать, как минимум еще полгода с момента первого выхода игры. С другой стороны, ПК-версия игры может получить различные улучшения и все обновления, которые могут не быть доступны при релизе.
А где подтвердили то? Понятно что игра выйдет на пк, но само подтверждение где? В интервью сказали кому то или что? Желтый заголовок какой то
Личный инсайдер видимо)))
официально. пекари как обычно будут доедать за консольщиками
Без соли?
"В Rockstar подтвердили, что релиз GTA 6 на ПК состоится позже"
Кто бы сомнивался.
обычно в таких постах надо прикладывать пруф
1 отличная новость, чтобы спокойно пройти мимо игры.Спасибо рокам за сэкономленные деньги и время
Солидарен.
Зато будет время накопить и обновиться на железо 25 года, есть и плюсы.
зачем тебе железо 25 года, если на пк игра выйдет в 27ом? еще раз обновляться что ли потом?)
Просто я собирал в 20 году, так что раз в 5 лет обновляться это нормально.
какой 27? по твоему они будут 2 года её экслюзивом делать?
Полтора года прошло когда GTAV вышла на консоли, а потом на ПК
Опять все для того, что бы на закате поколения продать как можно больше консолей и помочь своим партнёрам из Сони и Майкрософт. То есть, у потенциальных покупателей нет выбора либо идёшь за консолью и игрой, либо ждёшь неизвестно сколько анонса на ПК и все так же идёшь за игрой и новым пк, тем самым уже помогая нвидия, АМД и интелу
ага - я это называю насильно застовляют.
Будь уверен если этот эксклюзив был от sony они бы максимально попридержали свой продукт на ps на 3-4 года ради$ , между временем выпуская обновленную версию как elder scrolls V skyrim
на плойке друга поиграю с ним 😊 (прям как кто-то 10 лет назад)
слово пацана тоже смотрели вместе?)
что это?))
подтвердили, что релиз GTA 6 на ПК состоится позже
После трейлера абсолютно плевать
Какие-то модельки персонажей прозрачные и пластиковые...то ли освещение то ли что....
Интересно что по ценнику будет. 100 долларов я еще потяну(это я с расчетом на 2026 - 2027 год), свыше уже как то слегка неприятно
Дааааа, зря я купил 4090, а не консоль. Мало того, что в 4К ничего не тянет, так ещё в новую ЖТА не поиграть в 2025 году. Скорее всего и на 5090 не поиграть.
100 процентов зря. Даже если поиграть в 2024.)
Почему я неудивитлëн
Рокстар как всегда продолжает жить в парадигме начала 2000-х, когда все издатели уже давно поняли, что не выпускать сразу на ПК бессмысленно. Рынок ПК давно превысил консольный.
Значит можно с чистой совестью качнуть с торрента.
Не вижу источника информации
не подтверждали, пока просто указали что выходит на консолях в 25, за пк вообще слова не было
Сначала кинули с Red Dead Redemtion теперь и с GTA6.Вроде и продажи игр Rockstar на пк отличные но этим людям все равно в падлу выпускать свои игры на пк.
Если кидают ПК с релизом, значит продажи там посредственные
хитро- будет идти 2026 г, там уже ртх 6090 будет- и ей же будут прикрывать плохую оптимезацию.
в 2024 нельзя выходить гта, так как у нас в этом году, есть намного важнее вещь 🤣
интересно о чем же вы)
а о чем ты подумал ?
да вот даже не знаю, почему-то только ждалкер 2 на ум приходит
понимаю, ну ты еще подумай