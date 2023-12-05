"В Rockstar подтвердили, что релиз GTA 6 на ПК состоится позже"

Это случилось сегодня ночью: состоялась долгожданная премьера дебютного трейлера Grand Theft Auto 6. Как и ожидалось, ролик получился захватывающим и невероятно информативным по поводу будущего внутриигрового мира и игровых возможностей, однако без разочарований не обошлось. В анонсе с первым трейлером отсутствовала информация о версии для ПК, и, как оказалось, это не просто досадная ошибка со стороны маркетологов. GTA 6 действительно выйдет на консолях гораздо раньше, а ПК-игрокам придется подождать.

Разработчики из студии Rockstar Games официально заявили, что релиз Grand Theft Auto 6 сначала запланирован только для PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году. Несмотря на полное отсутствие упоминания ПК в пресс-релизе, игра все же доберется до этой платформы, однако игрокам придется подождать.

Отсутствие версии GTA 6 для ПК при релизе не должно стать большим сюрпризом для игроков. Компания Rockstar Games известна своей приверженностью консольному геймингу и всегда выпускала свои проекты сперва для консолей. В случае с новой частью Grand Theft Auto они не стали делать исключения, поэтому релиз на ПК придется подождать, как минимум еще полгода с момента первого выхода игры. С другой стороны, ПК-версия игры может получить различные улучшения и все обновления, которые могут не быть доступны при релизе.