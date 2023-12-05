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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 995 оценок

В Rockstar подтвердили, что релиз GTA 6 на ПК состоится позже

Gutsz
Новости

Это случилось сегодня ночью: состоялась долгожданная премьера дебютного трейлера Grand Theft Auto 6. Как и ожидалось, ролик получился захватывающим и невероятно информативным по поводу будущего внутриигрового мира и игровых возможностей, однако без разочарований не обошлось. В анонсе с первым трейлером отсутствовала информация о версии для ПК, и, как оказалось, это не просто досадная ошибка со стороны маркетологов. GTA 6 действительно выйдет на консолях гораздо раньше, а ПК-игрокам придется подождать.

Разработчики из студии Rockstar Games официально заявили, что релиз Grand Theft Auto 6 сначала запланирован только для PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году. Несмотря на полное отсутствие упоминания ПК в пресс-релизе, игра все же доберется до этой платформы, однако игрокам придется подождать.

Отсутствие версии GTA 6 для ПК при релизе не должно стать большим сюрпризом для игроков. Компания Rockstar Games известна своей приверженностью консольному геймингу и всегда выпускала свои проекты сперва для консолей. В случае с новой частью Grand Theft Auto они не стали делать исключения, поэтому релиз на ПК придется подождать, как минимум еще полгода с момента первого выхода игры. С другой стороны, ПК-версия игры может получить различные улучшения и все обновления, которые могут не быть доступны при релизе.

6
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
SloT124

А где подтвердили то? Понятно что игра выйдет на пк, но само подтверждение где? В интервью сказали кому то или что? Желтый заголовок какой то

6
kidchegi

Личный инсайдер видимо)))

0
Newworld_DESTROYER

официально. пекари как обычно будут доедать за консольщиками

-11
TAPAKAH222 Newworld_DESTROYER

Без соли?

0
User_200

"В Rockstar подтвердили, что релиз GTA 6 на ПК состоится позже"

Кто бы сомнивался.

2
Александр Назарко

обычно в таких постах надо прикладывать пруф

2
Lvinomord

1 отличная новость, чтобы спокойно пройти мимо игры.Спасибо рокам за сэкономленные деньги и время

2
Imnogamer

Солидарен.

0
ReFun

Зато будет время накопить и обновиться на железо 25 года, есть и плюсы.

0
Raf9111

зачем тебе железо 25 года, если на пк игра выйдет в 27ом? еще раз обновляться что ли потом?)

4
ReFun Raf9111

Просто я собирал в 20 году, так что раз в 5 лет обновляться это нормально.

0
S1nonim Raf9111

какой 27? по твоему они будут 2 года её экслюзивом делать?

0
брaтанчик S1nonim

Полтора года прошло когда GTAV вышла на консоли, а потом на ПК

4
agula98

Опять все для того, что бы на закате поколения продать как можно больше консолей и помочь своим партнёрам из Сони и Майкрософт. То есть, у потенциальных покупателей нет выбора либо идёшь за консолью и игрой, либо ждёшь неизвестно сколько анонса на ПК и все так же идёшь за игрой и новым пк, тем самым уже помогая нвидия, АМД и интелу

0
jax baron

ага - я это называю насильно застовляют.

0
User_200

Будь уверен если этот эксклюзив был от sony они бы максимально попридержали свой продукт на ps на 3-4 года ради$ , между временем выпуская обновленную версию как elder scrolls V skyrim

0
Mandalordek

на плойке друга поиграю с ним 😊 (прям как кто-то 10 лет назад)

0
KANSERVATOR

слово пацана тоже смотрели вместе?)

2
Mandalordek KANSERVATOR

что это?))

0
Случайный Игрок

подтвердили, что релиз GTA 6 на ПК состоится позже

После трейлера абсолютно плевать

0
CURiOSiTY7

Какие-то модельки персонажей прозрачные и пластиковые...то ли освещение то ли что....

0
ilyakingcud

Интересно что по ценнику будет. 100 долларов я еще потяну(это я с расчетом на 2026 - 2027 год), свыше уже как то слегка неприятно

0
TAPAKAH222

Дааааа, зря я купил 4090, а не консоль. Мало того, что в 4К ничего не тянет, так ещё в новую ЖТА не поиграть в 2025 году. Скорее всего и на 5090 не поиграть.

0
Imnogamer

100 процентов зря. Даже если поиграть в 2024.)

0
Punisher1

Почему я неудивитлëн

0
NorthSable

Рокстар как всегда продолжает жить в парадигме начала 2000-х, когда все издатели уже давно поняли, что не выпускать сразу на ПК бессмысленно. Рынок ПК давно превысил консольный.

0
Гомер11

Значит можно с чистой совестью качнуть с торрента.

0
ruslan987

Не вижу источника информации

0
Normad

не подтверждали, пока просто указали что выходит на консолях в 25, за пк вообще слова не было

0
XeNTRoN

Сначала кинули с Red Dead Redemtion теперь и с GTA6.Вроде и продажи игр Rockstar на пк отличные но этим людям все равно в падлу выпускать свои игры на пк.

-1
Gradient_Zero

Если кидают ПК с релизом, значит продажи там посредственные

-2
jax baron

хитро- будет идти 2026 г, там уже ртх 6090 будет- и ей же будут прикрывать плохую оптимезацию.

-1
Richard Simons

в 2024 нельзя выходить гта, так как у нас в этом году, есть намного важнее вещь 🤣

-4
Kai_Shur

интересно о чем же вы)

1
Richard Simons Kai_Shur

а о чем ты подумал ?

0
Kai_Shur Richard Simons

да вот даже не знаю, почему-то только ждалкер 2 на ум приходит

0
Richard Simons Kai_Shur

понимаю, ну ты еще подумай

0