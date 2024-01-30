В создании Grand Theft Auto 6 могут активно использоваться нейросети

До выхода ожидаемого продолжения знаменитой серии Grand Theft Auto остается как минимум еще один год. GTA 6 от разработчиков из студии Rockstar Games запланирована к релизу только в 2025 году, и такие долгие сроки могут намекать на невероятный масштаб проекта, а также проработку открытого мира. Судя по всему, в производстве Grand Theft Auto 6 используются, как минимум, две уникальные модели нейросетей.

В сети обратили внимание на опубликованные патенты компании Take-Two, которая является издателем Grand Theft Auto 6. В нескольких документах описываются технологии с использованием искусственного интеллекта, которые применяются или будут применяться в будущих проектах. И хотя прямой связи с новой GTA 6 там нет, многие пояснения так или иначе отсылают к открытому миру, реализму, взаимодействию NPC и прочим деталям, которые встречаются только в серии Grand Theft Auto.

Итак, если верить патентам, для GTA 6 могут использовать сразу две нейросети. Первый искусственный интеллект выступает помощником в создании дизайна интерьеров. Нейросеть подбирает подходящую мебель и предметы в соответствие с определенным стилем. Второй искусственный интеллект имеет более сложную систему и помогает с проработкой персонажей. В частности, нейросеть будет отвечать за уникальные реакции NPC на происходящее вокруг них.