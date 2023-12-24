Фанаты создают полноценный ремейк GTA Vice City на базе мода для GTA 4

Команда энтузиастов Revolution Team решила сделать собственный ремейк культовой GTA Vice City с обновленной графикой, базирующейся на GTA 4. Проект создается в качестве глобального мода для этой игры.
« Глобальная модификация, основанная на игровом движке RAGE из GTA 4. Этот мод — не просто очередная конвертация города. Этот проект представляет собой полный перенос всех миссий из оригинальной игры» , — говорится в описании.
Особенности фанатского ремейка GTA Vice City:
- Улучшенная версия города из Definitive Edition;
- Улучшенное оружие из Definitive Edition;
- Все автомобили из Xbox-версии игры;
- Модели всех персонажей и пешеходов из Xbox-версии игры (с улучшенными текстурами);
- Все оригинальные радиостанции;
- Вырезанные сцены из оригинальной игры;
- Дизайн в стиле оригинальной игры;
- Неоновая подсветка на зданиях из Vice City Stories;
- Дополнительные исправления и улучшения.
Проект выйдет в 2024 году, но точной даты пока нет.
Напомним, в 2021-ом Rockstar выпустила на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch ремастер GTA Vice City в составе трилогии (вместе с GTA 3 и San Andreas). Недавно сборник вышел на iOS и Android.
И потом они объявят о закрытии из-за прав.
выглядит в разы хуже чем четверка однако в триллион раз лучше гoвноремастера… скоро словят бан от кокстара изза аффтарских прав тк только в их поделку легально можно играть всех ошкурившую
Всего то на 15 лет опоздали.