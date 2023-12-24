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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 083 оценки

Фанаты создают полноценный ремейк GTA Vice City на базе мода для GTA 4

Simple Jack
Новости

Команда энтузиастов Revolution Team решила сделать собственный ремейк культовой GTA Vice City с обновленной графикой, базирующейся на GTA 4. Проект создается в качестве глобального мода для этой игры.

« Глобальная модификация, основанная на игровом движке RAGE из GTA 4. Этот мод — не просто очередная конвертация города. Этот проект представляет собой полный перенос всех миссий из оригинальной игры» , — говорится в описании.

Особенности фанатского ремейка GTA Vice City:

  • Улучшенная версия города из Definitive Edition;
  • Улучшенное оружие из Definitive Edition;
  • Все автомобили из Xbox-версии игры;
  • Модели всех персонажей и пешеходов из Xbox-версии игры (с улучшенными текстурами);
  • Все оригинальные радиостанции;
  • Вырезанные сцены из оригинальной игры;
  • Дизайн в стиле оригинальной игры;
  • Неоновая подсветка на зданиях из Vice City Stories;
  • Дополнительные исправления и улучшения.

Проект выйдет в 2024 году, но точной даты пока нет.

Напомним, в 2021-ом Rockstar выпустила на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch ремастер GTA Vice City в составе трилогии (вместе с GTA 3 и San Andreas). Недавно сборник вышел на iOS и Android.

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-7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

И потом они объявят о закрытии из-за прав.

0
Wolfenstein

выглядит в разы хуже чем четверка однако в триллион раз лучше гoвноремастера… скоро словят бан от кокстара изза аффтарских прав тк только в их поделку легально можно играть всех ошкурившую

-1
Spillik

Всего то на 15 лет опоздали.

-3