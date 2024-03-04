GTA: Vice City запустили на Wi-Fi роутере

Добро пожаловать в Город Порока — Vice City, огромный людской муравейник, где есть все: золотые пляжи и зловонные болота, блеск и нищета, дворцы и трущобы. Самый громкий хит года, Vice City позволит вам заглянуть в яркий, полный черного юмора и насилия преступный мир гигантского мегаполиса, чрезвычайно напоминающего Майами. Теперь и у вас есть шанс пройти путь от обычного уличного вышибалы до представителя элиты преступного мира.

Прибыв в мегаполис, полный соблазнов и наслаждений, главный герой Томми Версетти теряет все в первой же сделке. Он хочет получить назад свои деньги, но на его пути встают банды байкеров, кубинские гангстеры и продажные политики. Похоже, весь Vice City ополчился против Томми. Остается только одно: отвечать ударом на удар — и, в конце концов, прибрать город к рукам