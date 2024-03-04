GTA: Vice City запустили на Wi-Fi роутере

Энтузиасты с портала Kitten Labs GTA: Vice City запустили на роутере. Для этого использовался TP-Link TL-WDR4900, который работает на процессоре на основе PowerPC от NXP.
Для запуска GTA: Vice City авторы подключили внешнюю видеокарту от AMD и установил операционную систему Debian, а также написали специальное ПО для корректной работы игры. Они рассказали, что сначала столкнулись с багом — игра сильно мерцала. На устранение этой ошибки ушло несколько месяцев.
Как то это сомнительно называть запуском игры на Wi-Fi роутере, так как требуется внешняя видеокарта, вот если бы запустили на Wi-Fi роутере только за счет железа самого Wi-Fi роутера реально было бы круто, а так Wi-Fi роутер просто используют как материнскую плату.
Основной обработчик у данной игры это видеокарта, которая на видео судя по всему внешняя. Очередной вброс короче...
Несколько месяцев просто вникуда))
интересно как если у роутера нет видеокарты - ее придется емулиовать а это нужен достаточно мощный процык.