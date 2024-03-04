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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 246 оценок

GTA: Vice City запустили на Wi-Fi роутере

Simple Jack
Новости

Энтузиасты с портала Kitten Labs GTA: Vice City запустили на роутере. Для этого использовался TP-Link TL-WDR4900, который работает на процессоре на основе PowerPC от NXP.

Для запуска GTA: Vice City авторы подключили внешнюю видеокарту от AMD и установил операционную систему Debian, а также написали специальное ПО для корректной работы игры. Они рассказали, что сначала столкнулись с багом — игра сильно мерцала. На устранение этой ошибки ушло несколько месяцев.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
dimakozhanov

Как то это сомнительно называть запуском игры на Wi-Fi роутере, так как требуется внешняя видеокарта, вот если бы запустили на Wi-Fi роутере только за счет железа самого Wi-Fi роутера реально было бы круто, а так Wi-Fi роутер просто используют как материнскую плату.

5
Sidorovich12

Основной обработчик у данной игры это видеокарта, которая на видео судя по всему внешняя. Очередной вброс короче...

0
Jarvis666

Несколько месяцев просто вникуда))

0
MunchkiN 616

интересно как если у роутера нет видеокарты - ее придется емулиовать а это нужен достаточно мощный процык.

0