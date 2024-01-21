Показан геймплей фанатского ремейка GTA: Vice City

Команда энтузиастов Revolution Team опубликовала семь минут геймплея глобальной модификации GTA Vice City Nextgen Edition. Это ремейк Grand Theft Auto: Vice City на базе игрового движка RAGE из GTA 4.
Авторы показали обновленную миссию «All Hands On Deck!». В ролике можно увидеть, как главный герой защищает яхту от агентов секретной французской службы.
GTA Vice City Nextgen Edition выйдет в 2024 году. Авторы хотят перенести все миссии из оригинальной игры, оружие, автомобили из Xbox-версии, модели персонажей, радиостанции, а также кат-сцены и многое другое.
Сова, натянутая на глобус. Нет, такой ремейк нам не нужен.
одни уже гoвноремастер сделали за 5 тыщ причем сам кокстар (хотя многие верят что типа те заметили какой трешак им подсунули лол xD) ну этот хоть бесплатно подсунут так что пусть делают раз больше нечего
Кал какой то)) Gta Trilogy получше смотрится.
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