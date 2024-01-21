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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 145 оценок

Показан геймплей фанатского ремейка GTA: Vice City

Simple Jack
Новости

Команда энтузиастов Revolution Team опубликовала семь минут геймплея глобальной модификации GTA Vice City Nextgen Edition. Это ремейк Grand Theft Auto: Vice City на базе игрового движка RAGE из GTA 4.

Авторы показали обновленную миссию «All Hands On Deck!». В ролике можно увидеть, как главный герой защищает яхту от агентов секретной французской службы.

GTA Vice City Nextgen Edition выйдет в 2024 году. Авторы хотят перенести все миссии из оригинальной игры, оружие, автомобили из Xbox-версии, модели персонажей, радиостанции, а также кат-сцены и многое другое.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wing42

Сова, натянутая на глобус. Нет, такой ремейк нам не нужен.

4
Wolfenstein

одни уже гoвноремастер сделали за 5 тыщ причем сам кокстар (хотя многие верят что типа те заметили какой трешак им подсунули лол xD) ну этот хоть бесплатно подсунут так что пусть делают раз больше нечего

0
Real Slim Shady

Кал какой то)) Gta Trilogy получше смотрится.

0
Dat Jonx

DMCA страйк через 3, 2, 1...

-1