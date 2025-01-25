Свершилось: состоялся релиз GTA Vice City Nextgen Edition

Команда RevTeam объявила о релизе масштабной модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит легендарную Grand Theft Auto: Vice City (включая все сюжетные и побочные задании) на движок RAGE.

Перенос на движок RAGE привнес в игру возможности из последних GTA: продвинутую физику и модель повреждений для авто, физику тел Euphoria, систему укрытий, глобальное освещение, шейдерную воду и ряд других новшеств, которые лишена как оригинальная игра, так и Definitive Edition версия. Модификация доступна на двух языках: с оригинальной английской озвучкой и с русской озвучкой от студии GamesVoice.

Создатели мода рассказали, что были сильно расстроены тем, что несколько дней назад Take-Two удалила их канал на Youtube, в который они вложили много сил, без возможности восстановления. RevTeam решили не ставить релиз под угрозу и не провоцировать издателя на дальнейшие меры, поэтому специально два дня хранили режим тишины.

Первоначально RevTeam, в качестве уважения к издателю, хотели выпустить модификацию без оригинальных файлов - пользователям пришлось бы устанавливать её на чистую Grand Theft Auto IV, но после действий Take-Two моддеры пересобрали файлы и выпустили модификацию сразу с готовой сборкой игры.

Мод уже доступен для скачивания.