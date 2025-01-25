Свершилось: состоялся релиз GTA Vice City Nextgen Edition

Команда RevTeam объявила о релизе масштабной модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит легендарную Grand Theft Auto: Vice City (включая все сюжетные и побочные задании) на движок RAGE.
Перенос на движок RAGE привнес в игру возможности из последних GTA: продвинутую физику и модель повреждений для авто, физику тел Euphoria, систему укрытий, глобальное освещение, шейдерную воду и ряд других новшеств, которые лишена как оригинальная игра, так и Definitive Edition версия. Модификация доступна на двух языках: с оригинальной английской озвучкой и с русской озвучкой от студии GamesVoice.
Создатели мода рассказали, что были сильно расстроены тем, что несколько дней назад Take-Two удалила их канал на Youtube, в который они вложили много сил, без возможности восстановления. RevTeam решили не ставить релиз под угрозу и не провоцировать издателя на дальнейшие меры, поэтому специально два дня хранили режим тишины.
Первоначально RevTeam, в качестве уважения к издателю, хотели выпустить модификацию без оригинальных файлов - пользователям пришлось бы устанавливать её на чистую Grand Theft Auto IV, но после действий Take-Two моддеры пересобрали файлы и выпустили модификацию сразу с готовой сборкой игры.
Мод уже доступен для скачивания.
Свершилось! =)
поставил качать, буду на раздаче, а то вдруг рокки опять забанят
Пиши чё да как.Я потом скачаю.
Это просто праздник какой-то !)
Молодцы! Теперь осталось растерожировать, что бы тейкту не удалили. Останусь на раздаче.
Выглядит круто, но осталось только испытать этот шедевр на новом движке.
Качаю, кто скачал, озвучка русская встроена?
Ясен пень, но только катсцены и радио, пешеходы и полиция в оригинале пока, но, вроде, с обновами и их подвезут
В группе vK авторы написали, что озвучка вшита.
А говорили что прям всё будет на русском от геймвойс и тут. До того времени пока подвезут люди уже снова пройдут вайс сити. Смысл тогда обнов?
Ну, в гта4 банально больше реплик, как у педов, так и у полиции, поэтому там надо отдельно заморачиваться, дублируя файлы, это не то же самое, что просто накинуть ролики с другой дорожкой или пустить другое радио. В обычной вайсе и ремастере озвучка полная. Тут выбор либо обычная вайса в полном дубляже, либо некстген в частичном, в любом случае экспириенс получишь получше, чем раньше. Я вот пока не тороплюсь, ещё есть, что попроходить, тут скорее гнать лошадей нет смысла, а обновы можно подождать
УРА!!!!
я аж глаза протёр
Встал на раздачу,главное чтоб накачано было и на раздаче были люди,тогда фиг удалят
За проектом особо не следил,надеюсь все треки на радио сохранены.Обязательно поиграю,но уже летом.По атмосфере)
Это мод для маинкрафта?
О каком некстгене речь при "квадратных" моделях?
Cоглы, хоть бы через нейронку прогнали.
А таком, что эта игра должна вызвать ощущение как 20 лет назад.
выглядит так же убого, по нынешним меркам, как и оригинал, этой игре нужен ремейк, уровня 1 мафии, все остальное, это поделки на коленке
ты еще хуже выглядишь, но существуешь как-то
Сделай если умный такой. Собери все с нуля...
Выглядит как Васянская пластелиновая подделка, даже хуже чем The Definitive Edition
Прям описал Дефективное издание 😂
У тебя напроч отсутствует вкус и чувство эстетики если дефективное издание по твоему мнению выглядит лучше.
Вообще не понятно нахрена туда сюда эти ассеты таскают, выходит тоже самое, я еще понимаю, если бы анимации были нормальные как в GTA 4, 5, RDR, а так смысл, выглядит так же как и шляпа The Definitive Edition