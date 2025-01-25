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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
9.1 4 921 оценка

Свершилось: состоялся релиз GTA Vice City Nextgen Edition

AceTheKing
Новости

Команда RevTeam объявила о релизе масштабной модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит легендарную Grand Theft Auto: Vice City (включая все сюжетные и побочные задании) на движок RAGE.

Перенос на движок RAGE привнес в игру возможности из последних GTA: продвинутую физику и модель повреждений для авто, физику тел Euphoria, систему укрытий, глобальное освещение, шейдерную воду и ряд других новшеств, которые лишена как оригинальная игра, так и Definitive Edition версия. Модификация доступна на двух языках: с оригинальной английской озвучкой и с русской озвучкой от студии GamesVoice.

Создатели мода рассказали, что были сильно расстроены тем, что несколько дней назад Take-Two удалила их канал на Youtube, в который они вложили много сил, без возможности восстановления. RevTeam решили не ставить релиз под угрозу и не провоцировать издателя на дальнейшие меры, поэтому специально два дня хранили режим тишины.

Первоначально RevTeam, в качестве уважения к издателю, хотели выпустить модификацию без оригинальных файлов - пользователям пришлось бы устанавливать её на чистую Grand Theft Auto IV, но после действий Take-Two моддеры пересобрали файлы и выпустили модификацию сразу с готовой сборкой игры.

Мод уже доступен для скачивания.

36
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Lentyn_Totalis

Свершилось! =)

8
Темный-Властелин

поставил качать, буду на раздаче, а то вдруг рокки опять забанят

7
prince0

Пиши чё да как.Я потом скачаю.

2
LuckyСat

Это просто праздник какой-то !)

3
vovangt4

Молодцы! Теперь осталось растерожировать, что бы тейкту не удалили. Останусь на раздаче.

3
Farid Movsumov

Выглядит круто, но осталось только испытать этот шедевр на новом движке.

2
Киану Мать вашу Ривз

Качаю, кто скачал, озвучка русская встроена?

1
vanтт

Ясен пень, но только катсцены и радио, пешеходы и полиция в оригинале пока, но, вроде, с обновами и их подвезут

1
wand21

В группе vK авторы написали, что озвучка вшита.

1
Hidan20 vanтт

А говорили что прям всё будет на русском от геймвойс и тут. До того времени пока подвезут люди уже снова пройдут вайс сити. Смысл тогда обнов?

0
vanтт Hidan20

Ну, в гта4 банально больше реплик, как у педов, так и у полиции, поэтому там надо отдельно заморачиваться, дублируя файлы, это не то же самое, что просто накинуть ролики с другой дорожкой или пустить другое радио. В обычной вайсе и ремастере озвучка полная. Тут выбор либо обычная вайса в полном дубляже, либо некстген в частичном, в любом случае экспириенс получишь получше, чем раньше. Я вот пока не тороплюсь, ещё есть, что попроходить, тут скорее гнать лошадей нет смысла, а обновы можно подождать

0
Ravina

УРА!!!!

1
как-попий сушке

я аж глаза протёр

1
Power ManTM

Встал на раздачу,главное чтоб накачано было и на раздаче были люди,тогда фиг удалят

0
Lvinomord

За проектом особо не следил,надеюсь все треки на радио сохранены.Обязательно поиграю,но уже летом.По атмосфере)

0
_LowRae_
0
RealFintan

Это мод для маинкрафта?

-3
Sidorovich12

О каком некстгене речь при "квадратных" моделях?

-5
Art Borsic

Cоглы, хоть бы через нейронку прогнали.

-1
Shirudo

А таком, что эта игра должна вызвать ощущение как 20 лет назад.

0
fundamentalist

выглядит так же убого, по нынешним меркам, как и оригинал, этой игре нужен ремейк, уровня 1 мафии, все остальное, это поделки на коленке

-10
James16rus

ты еще хуже выглядишь, но существуешь как-то

4
NegativePolygon

Сделай если умный такой. Собери все с нуля...

0
agula98

Выглядит как Васянская пластелиновая подделка, даже хуже чем The Definitive Edition

-17
MORE770

Прям описал Дефективное издание 😂

3
Manrin

У тебя напроч отсутствует вкус и чувство эстетики если дефективное издание по твоему мнению выглядит лучше.

-1
Mr.DOOM

Вообще не понятно нахрена туда сюда эти ассеты таскают, выходит тоже самое, я еще понимаю, если бы анимации были нормальные как в GTA 4, 5, RDR, а так смысл, выглядит так же как и шляпа The Definitive Edition

1