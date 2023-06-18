Карточная защита башни Guardians of Holme вышла в раннем доступе Steam ©

Издатель инди-игр из Пекина (Китай) indienova и разработчик инди-игр из Чэнду (Китай) MossTech Studio объявили, что их карточная защита башни с элементами рогалика Guardians of Holme вышла для ПК в раннем доступе Steam

Guardians of Holme — это игра в жанре Tower Defense с элементами колодостроения и рогалика. Игроки должны использовать местность в своих интересах и формулировать оборонительную тактику, стратегически размещая мощные ловушки, чтобы отражать бесконечные волны врагов. По ходу игры игроки могут приобретать новые карты-ловушки, реликвии и улучшать существующие карты, улучшая свою колоду и позволяя им сражаться с более грозными врагами.

В далеком прошлом Король Демонов, чуть не уничтоживший весь мир, был запечатан легендарным героем, а демоны были изгнаны на окраины цивилизации. Шло время, люди постепенно забывали об агонии и страданиях того периода. Однажды дремлющие демоны внезапно появились снова и направились к процветающему Королевскому городу, где находились круги защиты.

Перед лицом натиска демонических легионов игрок берет на себя роль опытного ремесленника из Холма, чтобы возглавить героических граждан королевства в защите своей родины. Игрок должен сочетать свою смекалку с разнообразными ловушками, чтобы удержать последнюю линию обороны королевства.

Сражайтесь с врагами, от деревенских до королевских, в беспроигрышных битвах. Игроки будут участвовать в ожесточенных столкновениях с широким спектром типов врагов. Ищете более сложную задачу? Игра предлагает постепенно усложняющийся режим сложности и режим ежедневных испытаний, каждый день предоставляя новые впечатления.

В версии Guardians of Holme с ранним доступом игроки могут испытать два разных стиля игры, выбирая между двумя персонажами, Сетом и Николь. Большое количество ловушек и артефактов делает каждую попытку уникальной. Независимо от того, сосредоточены ли они на увеличении урона от одной ловушки, на перемещении ловушек, чтобы загнать врагов в ямы, или на блокпостах в синергии с местностью, игроки могут свободно разрабатывать свою собственную тактику.