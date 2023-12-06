Нового персонажа Guilty Gear: Strive представят на церемонии The Game Awards

Компания Arc System Works объявила, что следующий играбельный персонаж для ее 2D-файтинга Guilty Gear Strive будет анонсирован на церемонии The Game Awards.
Никаких намеков на то, кто будет этим персонажем, не последовало, но японские инсайдеры уже слили первую информацию об этом бойце.
Напомним, что The Game Awards стартует ночью 8 декабря 2023 года, в 03:30 по московскому времени.
Guilty Gear: Strive - это последняя часть серии Guilty Gear. Игра была создана Дайсуке Исиватари и разработана Arc System Works, чтобы представить фанатам гибридный 2D/3D файтинг. Игра известна своим высоким уровнем сложности и прекрасной системой комбо, в которой игроки могут использовать персонажей для нанесения серьезного урона.
Guilty Gear Strive доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.