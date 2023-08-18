Новый трейлер файтинга Guilty Gear: Strive посвятили приемам культового бойца Джонни

Компания Arc System Works выпустила новый геймплейный ролик для Guilty Gear Strive, демонстрирующий персонажа Джонни из грядущего DLC.
Этот культовый персонаж станет доступен на следующей неделе, когда начнется 3-й сезон игры, сопровождаемый большим бесплатным обновлением для игры.
Если вы решили сделать Джонни своим основным персонажем или просто хотите попробовать его в деле и узнать его комбинации, вам стоит посмотреть этот ролик. В новом трейлере Джонни описывается как специалист обладающий "арсеналом отличных ударов".
Джонни появится в качестве DLC для Guilty Gear -Strive- 24 августа.
Эх, Джонни, зря ты с Эмбер связался...