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Guilty Gear: Strive 11.06.2021
7.1 100 оценок

Новый трейлер файтинга Guilty Gear: Strive посвятили приемам культового бойца Джонни

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butcher69
Новости

Компания Arc System Works выпустила новый геймплейный ролик для Guilty Gear Strive, демонстрирующий персонажа Джонни из грядущего DLC.

Этот культовый персонаж станет доступен на следующей неделе, когда начнется 3-й сезон игры, сопровождаемый большим бесплатным обновлением для игры.

Если вы решили сделать Джонни своим основным персонажем или просто хотите попробовать его в деле и узнать его комбинации, вам стоит посмотреть этот ролик. В новом трейлере Джонни описывается как специалист обладающий "арсеналом отличных ударов".

Джонни появится в качестве DLC для Guilty Gear -Strive- 24 августа.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mr Malfoy

Эх, Джонни, зря ты с Эмбер связался...

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