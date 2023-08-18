Новый трейлер файтинга Guilty Gear: Strive посвятили приемам культового бойца Джонни

Седьмой по счёту файтинг в основной серии игр Guilty Gear. В этой части будет окончательно положен конец сюжетной линии, которая длилась более 20 лет. Вам предстоит узнать шокирующую правду, скрывающуюся в самом конце истории.

Игра включает в себя полностью озвученный режим, благодаря которому вы сможете узнать много нового об обширной вселенной Guilty Gear. Также в проекте есть сетевые режимы и несколько новых персонажей, пополнивших список полюбившихся героев.