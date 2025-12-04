Детективная игра Guilty Pleasures достигла 45 000 вишлистов

Guilty Pleasures не остановить!
Привет, детектив, 45 000 вишлистов взято!
Вы просто не даёте нам передохнуть — и это лучший подарок, который можно получить. Спасибо тебе и всему нашему потрясающему комьюнити! Мы растём быстрее, чем рассчитывали, а значит… пришло время становиться ещё смелее.
Озвучка добавлена в план разработки!
Мы официально включили полноценную озвучку персонажей в текущий план. Пока это только подготовка — мы собираем референсы, представляем голоса персонажей и продумываем, какой вайб подойдёт каждому. Но одно можем сказать точно: озвучка сделает мир Guilty Pleasures куда более горячим и живым.
Уникальные механики
Сегодня хотим рассказать подробнее про одну из ключевых систем — розыск.
В Guilty Pleasures ты живёшь в живом мире. Здесь ничего не проходит бесследно: твои решения, шалости и крупные авантюры формируют отношение города к тебе. И иногда… эти последствия бывают особенно пикантными.
Вот как работает система:
- Уровень розыска растёт, если ты совершаешь рискованные, сомнительные или откровенно незаконные поступки.
- Снижается, если притормаживаешь и ведёшь себя поспокойнее.
- 🗞 Мир реагирует: газеты пишут слухи, NPC начинают перешёптываться, а порой полиция вдруг проявляет… нежданный интерес к твоей персоне.
На максимальном уровне розыска включается мини-игра побега — и тут уже всё зависит от твоей ловкости.
А если улизнуть не удалось — персонажа ждёт камера, штрафы и небольшое охлаждение отношений с некоторыми девочками.
Эта механика превращает каждое твоё приключение в часть большой и постоянно реагирующей вселенной.
Спасибо, что толкаешь нас вперёд своим бешеным вниманием и поддержкой!
Мы продолжаем улучшать механики, экспериментировать и делать Guilty Pleasures именно той игрой, которую ты хочешь видеть.
И если ты ещё не добавил игру в вишлист — самое время это исправить!
Надо запретить, дети же увидят.
современным детям такое уже не интересно.
😲 а что им интересно????????
вот ты и ответь!
Поздрявки!
сябыч
Мусор.......
я хочу добавить игру в вишлист зелёного магазина? Как это сделать?
АСУ...
А какие там теги?😏
AI-generated
Та там и на руки не обязательно смотреть, в целом по рисовке видно, что иишка.
Блэт😢
Да, надо бы конечно поменьше и😕
Вам самим было бы неприятно дёргать на на иишных девок😕
Ты даже персонажей не смог в одном стиле сгенерировать, немощь