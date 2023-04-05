GUN JAM 19.04.2023
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Ритм-шутер от первого лица GUN JAM выходит 19 апреля

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monk70
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Ритм-шутер от первого лица GUN JAM выйдет на ПК в Steam 19 апреля, объявили издатель Raw Fury и разработчик Jaw Drop Games.

GUN JAM — это динамичный шутер от первого лица, в котором игрок должен стрелять в такт, чтобы выжить.

Добро пожаловать в город, где вездесущий бит означает все, а музыка используется как средство контроля. Пока горожане танцуют под господствующую мелодию Говорящего, вы должны восстать и силой вырваться из его гипнотического потока.

В GUN JAM оригинальный многожанровый саундтрек перемещает вас по разным местам оживленного города Мюбель. Аккуратно подстраивайте свои выстрелы под ритм и сражайтесь с полчищами впавших в транс солдат и других врагов, чтобы выжить в музыкальной антиутопии и вернуть свободу массам.

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