Недетский лепет: игра-головоломка GYLT теперь доступна на всех платформах

Ранее тайтл был эксклюзивом Google Stadia в течение трех лет

Приключенческая головоломка GYLT («Гилт») от создателей Deadlight 6 июня стала мультиплатформенной. Испанская студия-разработчик Tequila Works выпустила стелс-хоррор еще в 2019 году, но игра была эксклюзивом для платформы Google Stadia. Однако теперь, после закрытия сервиса, насладиться тайтлом смогут пользователи всех платформ и консолей.

В GYLT события происходят в старом шахтерском городке. Игра затрагивает важные темы буллинга и издевательств, которые переживают многие дети и подростки в школьные годы. Главная героиня Салли встречается с визуальной интерпретацией этих проблем лицом к лицу, преодолевая их.

В приключенческом тайтле доступны русский интерфейс и субтитры, озвучка отсутствует. Игра доступна на платформах: PC, Play Station 4/5, Xbox X/S/One.

Для загрузки GYLT на портативный компьютер потребуется не менее 6 Гб свободной памяти, а также: