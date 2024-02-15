Приключенческий ужастик GYLT выйдет на Switch 14 марта

Студия Tequila Works официально сообщила о том, что выпустит хоррор-адвенчуру GYLT в версии для Switch 14 марта.

В игре представлена история маленькой девочки по имени Салли, чья двоюродная сестра пропала при загадочных обстоятельствах. Главная героиня решает найти Эмили и для этого вынуждена пробираться через город - на ее несчастье, местность заполонили темные личности.

GYLT впервые была запущена на Stadia 19 ноября 2019 года, после чего 6 июля 2023 года игра перекочевала на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC (через Steam).