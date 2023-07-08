Релизный трейлер атмосферного приключенческого ужастика Gylt от создателей Rime ©

В 2019 году игра от создателей Rime и Deadlight дебютировала эксклюзивно на Stadia. Google закрыл свой сервис, поэтому разработчики смогли портировать проект на другие устройства, и в итоге Gylt добралась до консолей двух поколений и персональных компьютеров.

Атмосферный хоррор от Tequila Works уже вышел на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, а также доступен на двух платформах PC (Steam и GOG). Разработчики решили отпраздновать выход нового издания, и в честь этого события мы можем ознакомиться с новым премьерным трейлером.

В игре представлена история маленькой девочки по имени Салли, чья двоюродная сестра пропала при загадочных обстоятельствах. Главная героиня решает найти Эмили и для этого вынуждена пробираться через город - на ее несчастье, местность заполонили темные личности.

На опубликованных кадрах показаны некоторые сцены из игрового процесса - Салли приходится использовать различные идеи, чтобы сражаться с врагами или уклоняться от угрозы. В некотором смысле концепция напоминает конкурентную серию Alan Wake.