Игрок первым одолел Hades на 64-м уровне пекла ©

Hades от Supergiant Games был полностью выпущена в 2020 году, и с тех пор никто не смог завершить забег на 64-м уровне пекла — наивысшей сложностью, когда каждый уровень усиливает врагов и лишает игрока всего, что поможет им победить.

Всего неделю назад известный создатель контента Haelian опубликовал видео, в котором говорится, что это практически невозможно без определенного сида или модов, но игрок Jade, также известный как AngeL1C, доказал неправоту. Естественно, такой подвиг был бы невозможен без часов/дней/лет практики. У Jade есть видео для каждого уровня пекла на его канале, доказывающие, что навыки и ГСЧ делают все возможное.