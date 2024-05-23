Dota 2 получила большое обновление с новыми механиками для героев

Valve выпустила масштабное обновление 7.36 для Dota 2, добавив в игру две новые механики, изменения баланса и второй акт сюжетного события "Павшая корона".

Врождённые способности и аспекты:

Врождённые способности: У каждого героя с самого начала игры есть уникальные врождённые способности. Некоторые из них дают постоянный эффект, изменяя героя, а другие добавляют дополнительный уровень к обычной способности.

Аспекты: Герои получили аспекты, позволяющие игрокам выбрать стиль игры, подходящий им или ситуации. Каждый герой обладает как минимум двумя аспектами, которые можно менять до начала матча.

Помимо этих двух главных нововведений, 7.36 содержит множество изменений баланса, затрагивающих как героев, так и предметы, а также режим Ability Draft. Эти корректировки призваны сделать игру более честной и сбалансированной. Более подробно о всех этих изменениях вы можете прочитать вот здесь.

Вместе с патчем Dota 2 получила второй акт "Павшей короны", действие которого происходит в суровых пустынях Друуда.