Легендарный шутер Half-Life отмечает свое 25-летие - игра получила крупное обновление и её можно забрать бесплатно

Half-Life - культовая дебютная игра от студии Valve, вышедшая 19 ноября 1998 года. Это был один из первых FPS, предлагавший игрокам почти кинематографический опыт. И в то же время в ней был очень классный многопользовательский режим, удобный для тех, кто любит заниматься моддингом игр. Благодаря этому мы получили Counter-Strike и Team Fortress Classic. Без сомнения, Half-Life была феноменом в момент своего выхода и оставалась им еще долгое время.

Акция будет продолжаться до 20 ноября. Valve также выпустила часовой документальный фильм, посвящённый Half-Life.

Half-Life так же получила крупное обновление с новым и восстановленным контентом и множеством разнообразных изменений, а владельцы Steam Deck получили полную совместимость. До этого поддержка игры на портативном ПК была лишь частичная. С полным списком изменений и добавлений вы можете ознакомиться здесь.