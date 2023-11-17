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Half-Life 19.11.1998
9.2 2 495 оценок

Легендарный шутер Half-Life отмечает свое 25-летие - игра получила крупное обновление и её можно забрать бесплатно

butcher69
Новости

Half-Life - культовая дебютная игра от студии Valve, вышедшая 19 ноября 1998 года. Это был один из первых FPS, предлагавший игрокам почти кинематографический опыт. И в то же время в ней был очень классный многопользовательский режим, удобный для тех, кто любит заниматься моддингом игр. Благодаря этому мы получили Counter-Strike и Team Fortress Classic. Без сомнения, Half-Life была феноменом в момент своего выхода и оставалась им еще долгое время.

Акция будет продолжаться до 20 ноября. Valve также выпустила часовой документальный фильм, посвящённый Half-Life.

Half-Life так же получила крупное обновление с новым и восстановленным контентом и множеством разнообразных изменений, а владельцы Steam Deck получили полную совместимость. До этого поддержка игры на портативном ПК была лишь частичная. С полным списком изменений и добавлений вы можете ознакомиться здесь.

15
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
U1traMagnum

Забрал легендарку)

6
ЕвМи

как раз на мою серебрянную свадьбу... *смахивает слезу*
а на золотую свадьбу, вторую часть раздадут.

3
Faradaiz

Нормально, хоть и старье но игра сделавшая прорыв в технологиях в свое время, к тому же мультиплеер по сей день живой

0
Artery Kaulitz

Наконец-то Valve интегрировала часть фанатских "модов" в оригинальную Half-Life

0
Кей Овальд

Легендарный это всё же про вторую, хотя и эта отличная.

-2
Denn378

Согласен и для меня тоже,вторая часть является легендарной.

-2
IIIXV

Объясните, почему эта игра легенда? в свое время прошел и забыл

-3
Oscilograf

Потому что у олдфагов она ассоциируется с теми далекими и светлыми временами, когда у них хер стоял с утра, а не давление.

-5
Denn378

Я бы назвал легендарной вторую часть Half-Life,ибо в то время никакая другая игра,не произвела на меня такого сильного впечатления и была перепройдена,несколько раз с разными графическими модами.Потом наконец вышла,после оч долгой разработки Black Mesa,которая вернула мне то самое ностальжи-чувство и восхищения,от этой игры.Теперь жду ремастер Half-Life 2,которую пройду с большим удовольствием.

-1
Stylusss

потому что это одна из первых игр, которая была прорывная в графоне, механики игры и сюжете.

1
Denn378 Stylusss

Согласен в год релиза Half-Life 2,тоже вышли такие легенды,как Дум3 и Фаркрай у них тоже, графон прорывной был.

0
Nordairan Oscilograf

Самый первый и один из лучших мультиплееров неимоверно много часов провёл в компьютерном клубе ночами играли по сети, получали несказанное удовольствие

0
Lvinomord

Вот бы Первую Халфу на пк, версию PS2...

-6