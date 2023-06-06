Одобренный Valve твин-стик шутер Codename: Loop по Half-Life получил демоверсию ©

Моддер PinkyDev сообщил о выходе небольшой демоверсии его твин-стик шутера с видом сверху Codename: Loop по Half-Life, который даже был одобрен Valve для публикации в Steam.

Эта демонстрация включает в себя одну карту, которая представляет собой небольшой раздел «Сомнительной этики» (адаптированный Hezus), где авторы стремятся продемонстрировать большинство функций, которые в настоящее время включены в Codename: Loop. Однако в этой демонстрации есть еще много вещей.

Вот некоторые из них:

Почти полная поддержка BSP.

Много моделей игроков.

Консоль разработчика с множеством полезных команд.

Субтитры (только на английском языке).

Все оригинальное оружие Half-Life (можно использовать на пользовательских картах или создать через консоль).

Изометрический, через плечо и (плохо) вид от первого лица (полезно для создателей карт, чтобы делать вентиляционные отверстия в стиле металлической шестерни и т. д.)

Все враги из оригинальной Half-Life, кроме боссов и контроллера пришельцев (могут использоваться на пользовательских картах или создаваться через консоль).

Для создателей карт все враги/нпс могут быть настроены как союзники или враги.

Благодаря поддержке BSP можно создавать собственные уровни и кампании для Loop. В настоящее время Loop поддерживает большинство сущностей, присутствующих в Half-Life, и уже позволяет загружать пользовательские кампании и карты.

На Codenameloop.com вы найдете всю необходимую информацию для создания собственных уровней/кампаний для Codename: Loop и получите лучшее представление обо всех поддерживаемых в настоящее время сущностях и некоторых новых сущностях, эксклюзивных для Loop.

Помните, что вы также можете поэкспериментировать с воспроизведением карт Half-Life по умолчанию в Loop, но они не будут работать должным образом из-за того, как Loop загружает карты и из-за отсутствия системы сохранения, но все равно это весело.