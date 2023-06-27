Мод-приквел Half-Life 2 под названием Swelter исследует последствия Семичасовой войны ©

Swelter — это новый мод-приквел Half-Life 2, разработанный Snowdrop Escape, который отвечает на вопрос о том, что произошло до появления Гордона Фримена в Сити-17 и сиквеле культового шутера от Valve. Мод доступен бесплатно для всех, у кого есть Half-Life 2 в Steam.

Эта кампания, посвященная последствиям первоначального вторжения Альянса и Семичасовой войны, в духе Эпизода 1 и Эпизода 2 HL2 от Valve. Если вам нужно лорное дополнение к миру Half-Life 2 или вам нужно что-то, чтобы заполнить пространство до выхода Half-Life 3 (что когда-нибудь обязательно произойдет), опробуйте его.

Действие приквела происходит между пробуждением Гордона в начале Half-Life 2 и Семичасовой войной, в ходе которой Альянс вторгся и захватил Землю менее чем за сутки. В то время как Гордон просыпается в Сити-17 в Восточной Европе, действие Swelter происходит в городе 545 в Центральной Азии.

Неофициальный приквел Half-Life 2 длится около двух часов и наполнен стремительными перестрелками и физическими головоломками, знакомыми по культовому шутерам от Valve. Есть новый HUD, возможность прицеливаться из оружия, а также множество другого нового контента.

«Вы можете ожидать классический геймплей шутера, вдохновленный оригинальной игрой, а также головоломки, включающие физическое взаимодействие с объектами, управление транспортным средством и исследование различных локаций», — говорят Snowdrop Escape.

Swelter также выглядит потрясающе визуально, с множеством оригинальной архитектуры, высохшими дорогами, степями и великолепным ярко-голубым небом. Мод был выпущен в Steam на этой неделе, так что вы можете сыграть в него прямо сейчас.