Цифровой художник показал, как будет выглядеть хедкраб в Half-Life 2 RTX

Пока мы ждем Half-Life 2 RTX, ремастер шутера от Valve с поддержкой трассировки лучей, создаваемый сообществом Orbifold Studios и NVIDIA, возможно, вас заинтересуют некоторые объекты из игры.
Если и существует в игре какое-то легко узнаваемое существо, то это, безусловно, хедкраб. Digital-художник Zhelong Xu продемонстрировал, как будет выглядеть питомец Айзека Кляйнера хедкраб Ламарр после выхода RTX-версии.
Для доработки маленького монстра Сюй использовал ZBrush, Blender, Substance 3D Painter, TopoGun и RizomUV.
«Сохраняя максимально возможное соответствие оригинальному силуэту, я переработал детали в ZBrush, завершил высокополигональную модель, а затем вручную выполнил топологию UV, пока, наконец, не завершил создание текстуры в Substance 3D Painter. Как вы можете видеть, Я добавил много деталей».
Хедкраб теперь точно стал более мясистым, страшным и тревожно милым одновременно.
Способность Сюй переключаться между страшными огромными существами и милыми крошечными керамическими зверушками сама по себе фантастична. С другими его работами можно ознакомиться на портале ArtStation.
Милаш какой.
похож на тушку курицы из супермаркета
Выглядит лучше реальности. Грядет шедевр, все благодаря экслюзивным Nvidia nextgen технологиям.