на главную
об игре
Half-Life 2 16.11.2004
9.4 5 883 оценки

Цифровой художник показал, как будет выглядеть хедкраб в Half-Life 2 RTX

©
Gruz_
Новости

Пока мы ждем Half-Life 2 RTX, ремастер шутера от Valve с поддержкой трассировки лучей, создаваемый сообществом Orbifold Studios и NVIDIA, возможно, вас заинтересуют некоторые объекты из игры.

Если и существует в игре какое-то легко узнаваемое существо, то это, безусловно, хедкраб. Digital-художник Zhelong Xu продемонстрировал, как будет выглядеть питомец Айзека Кляйнера хедкраб Ламарр после выхода RTX-версии.

Для доработки маленького монстра Сюй использовал ZBrush, Blender, Substance 3D Painter, TopoGun и RizomUV.

«Сохраняя максимально возможное соответствие оригинальному силуэту, я переработал детали в ZBrush, завершил высокополигональную модель, а затем вручную выполнил топологию UV, пока, наконец, не завершил создание текстуры в Substance 3D Painter. Как вы можете видеть, Я добавил много деталей».

Хедкраб теперь точно стал более мясистым, страшным и тревожно милым одновременно.

Способность Сюй переключаться между страшными огромными существами и милыми крошечными керамическими зверушками сама по себе фантастична. С другими его работами можно ознакомиться на портале ArtStation.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

Милаш какой.

2
Nephth Renar

𝅷𝅷

1
MunchkiN 616

похож на тушку курицы из супермаркета

1
Cryptocurrencyhead

Выглядит лучше реальности. Грядет шедевр, все благодаря экслюзивным Nvidia nextgen технологиям.

-2