Сборник Halo: The Master Chief Collection получит неожиданное обновление на PC и Xbox

343 Industries не выпускала новых обновлений для Halo: The Master Chief Collection с июля 2023 года. Активная поддержка сборника прекратилась, но команда все еще работает над его техническим состоянием. О чем свидетельствует последнее обновление, которое только сегодня стало доступно для загрузки на PC и Xbox.

Последнее обновление для Halo: The Master Chief Collection получило номер 1.3385.0.0. Обновление уже доступно на PC и Xbox, и на консолях его размер составляет 1,6 ГБ. То есть, по сути, речь идет о не очень большом обновлении. Это скорее серия мелких исправлений, в основном касающихся многопользовательского режима.

Кроме того, 343 Industries исправила несколько раздражающих ошибок. В качестве примера можно привести Halo 3 и Halo 3: ODST, где при игре с помощью клавиатуры и мыши нажатие кнопки G больше не переключало выбранную гранату.

Наряду с общими исправлениями, в третьей части также были внесены незначительные изменения в режиме кампании. А еще разработчики решили небольшие проблемы с инструментами для создания модов.