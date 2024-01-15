Энтузиаст работает над картой в стиле Hi-Fi Rush для шутера Halo Infinite

Встроенный редактор уровней в Halo Infinite, названный Forge, предоставляет игрокам практически безграничные возможности. Благодаря ему мы уже видели в шутере переработку уровней из самых разных игр, включая Doom и Alien: Isolation, а теперь настал черед одного из лучших эксклюзивов Xbox. Энтузиаст работает над уникальной картой для Halo Infinite, которая вдохновлена локациями и геймплеем ритм-экшена Hi-Fi Rush.

Прогресс разработки карты по мотивам Hi-Fi Rush вы можете увидеть в представленном выше ролике. Работа энтузиаста еще будет дорабатываться, но даже сейчас она предоставляет масштабную локацию со множеством деталей и возможностей. Автор постарался сохранить оригинальный визуальный стиль Hi-Fi Rush с его сел-шейдинг графикой и ярким дизайном локации.

Опробовать карту может уже сейчас любой желающий на официальной странице в Forge. Игроки, успевшие оценить фанатскую работу, отмечают большое количество спрятанных пасхалок и секретов, которые приятно находить при исследовании.