Автор Stardew Valley представил новые скриншоты своей следующей игры - Haunted Chocolatier ©

Несмотря на то, что Stardew Valley продолжает развиваться, разработчик Эрик Барон (более известный как ConcernedApe) не останавливается на достигнутом и в настоящее время работает над игрой Haunted Chocolatier.

Сегодня он поделился четырьмя новыми скриншотами на сайте X (бывший Twitter), чтобы отметить миллион подписчиков.

Начнем с того, что перед нами предстает интерьер красиво оформленного и довольно уютно выглядящего дома. Далее мы видим площадь с фонтаном, украшенную сиренами, судя по всему, в вечернее время, и видим освещение. Затем мы видим боевую сцена. Главный герой нападает на монстра с луком и стрелами, и даже видно перекрестие прицела. Наконец, на следующем изображении показана библиотека, заполненная книгами до самого потолка.

Игра Haunted Chocolatier была анонсирована в 2021 году и разрабатывается ConcernedApe как самостоятельный проект. На данный момент у игры нет окна выхода, а единственной подтвержденной платформой является ПК.

Пока он работает над Haunted Chocolatier, Stardew Valley продолжает активно развиваться, и недавно Барон представил список новшеств, которые появятся в следующем обновлении 1.6.

Среди них - новый крупный фестиваль, два мини-фестиваля, новый контент для поздней игры, расширяющий каждую область навыков, новые предметы и рецепты ремесел, альтернативы джоя для некоторых квестов в конце игры, 100 с лишним новых реплик в диалогах, зимние наряды для жителей деревни и новый тип награды за выполнение заявок на рекламных щитах.

На ПК также появится поддержка многопользовательской игры на 8 игроков, а на всех платформах - новый тип фермы, новые секреты и другие мелкие дополнения и изменения.