Создатель Stardew Valley раскрыл новые подробности о следующем крупном обновлении ©

С момента своего выхода в 2016 году Stardew Valley стала эталоном жанра симуляторов фермерской жизни. Обширный сюжет, интуитивно понятный геймплей, милые персонажи и приятная атмосфера игры покорили игроков и заставили их желать большего.

Обновление 1.6 для Stardew Valley уже несколько месяцев является главной темой для поклонников Stardew, и вот, наконец, разработчик поделился различными подробностями в новом официальном пресс-релизе. Эксклюзивный список контента, впервые опубликованный на сайте X, демонстрирует большое количество новых дополнений, которые с нетерпением ожидают своих поклонников.

Наконец-то поклонники получили подтверждение того, что в игре появится новый крупный фестиваль и два новых мини-фестиваля. Также будут добавлены новые предметы и рецепты для крафтинга, а также новые виды заданий на доске объявлений. Более важные анонсы, касающиеся NPC, включают более 100+ новых реплик диалога, а также зимние наряды для всех жителей деревни. Кроме того, в игре появится новый контент для поздних этапов игры, альтернативные квесты для финальной игры и новый тип фермы. Завершающим пунктом анонса стало изменение мультиплеера для ПК, которое позволит играть до восьми человек вместе.

На скриншоте показаны некоторые из новых предметов и NPC. Можно увидеть фиолетовый тотем, и некоторые фанаты отметили, что его дизайн отличается от обычных тотемов варпа. Некоторые предположили, что это может быть новая разновидность тотема, или, возможно, он будет похож на тотем дождя и будет оказывать влияние на окружающую среду. Другие обратили внимание на колчан со стрелами и предположили, что в игре появится новый вид оружия - лук и стрелы. Среди других примечательных деталей тизера - небольшой фрукт в форме звезды и яркий фиолетовый напиток. Вероятно, это новые сельскохозяйственные и кулинарные предметы соответственно.

Stardew Valley уже доступна на Android, iOS, PC, PS4, Switch и Xbox One.