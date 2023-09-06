В новом скриншоте Haunted Chocolatier увидели связь с Stardew Valley ©

Эрик Бароне (Eric Barone), также известный как ConcernedApe, - один из немногих разработчиков, вызывающих у геймеров практически только положительные эмоции. Разработчик любит работать в тишине и редко хвастается своей работой, а если и хвастается, то обычно ограничивается несколькими словами или одним скриншотом. Так и в этот раз - последнее сообщение Эрика в очередной раз всколыхнуло геймеров и заставило их начать строить интересные теории о Haunted Chocolatier.

ConcernedApe поделился скриншотом Haunted Chocolatier в своем профиле Twitter/X. Он сопроводил его словами, которые можно перевести просто: "Вот скриншот из игры Haunted Chocolatier". На снимке изображен пожилой джентльмен, лежащий в постели и жалующийся стоящему рядом с ним персонажу (возможно, игроку?) на то, что ему приснился страшный сон. Персонаж не подписан ни именем, ни каким-либо титулом - есть только три вопросительных знака в разделе "Имя".

Этого оказалось достаточно, чтобы разбудить воображение игроков. В комментариях под постом нет недостатка в тех, кто считает, что старик на изображении выше - не кто иной, как дедушка персонажа игры Stardew Valley.

Дедушка? Это вы?

Погодите-ка... это дедушка? Значит ли это, что данная игра будет приквелом к Stardew Valley?

Конечно, Бароне не подтвердил и не опроверг эту теорию, но надо сказать, что было бы интересно, если бы Haunted Chocolatier и Stardew Valley были как-то связаны между собой.

Один из комментаторов выдвинул интересную теорию, согласно которой дедушка мог владеть несколькими объектами недвижимости - перед смертью он прописал ферму (в Stardew Valley) одному из своих внуков, а шоколадную фабрику (в Haunted Chocolatier) - другому, так что, по сути, персонажи обеих игр были бы родственниками. Это похоже на результат перенапряженного воображения, но, согласитесь, это был бы интересный поворот.

Haunted Chocolatier выйдет на ПК. Дата выхода пока не известна.

Эрик Бароне ответил на несколько комментариев под опубликованным им постом, один из которых был посвящен Stardew Valley. Разработчик признался, что все еще работает над обновлением 1.6 для своего большого хита (он делает это с июня 2022 года), и, что интересно, сообщил, что у него в запасе еще много контента для игры, о котором он пока даже не упоминает.