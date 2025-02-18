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Heavy Rain 23.02.2010
Адвенчура, От третьего лица
8.9 1 735 оценок

Heavy Rain отмечает свое 15-летие

monk70
Новости

18 февраля 2010 года компания Sony Computer Entertainment (теперь Sony Interactive Entertainment) выпустила Heavy Rain для PlayStation 3. Сегодня исполняется 15 лет со дня её выхода. Игра была разработана французской компанией Quantic Dream и является работой Дэвида Кейджа, создателя нашумевшей игры Detroit: Become Human, выпущенной в 2018 году.

История повествует о «Убийце Оригами», виновнике серии похищений и убийств, которые произошли в течение трех лет, с точки зрения четырех главных героев. Первый — Итан, архитектор, чей ребенок был похищен «Убийцей Оригами». Второй — Скотт, бывший полицейский, ставший частным детективом. Третий — Мэдисон, газетный репортер, страдающая бессонницей. Четвертый — Норман, агент, отправленный ФБР.

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Heavy Rain — интерактивный триллер, который держит игроков в постоянном напряжении, требуя быстрых выборов, которые могут кардинально изменить ход истории. Кроме того, персонажи могут умереть, полностью изменив развязку тайны. Элементы управления немного необычны; например, когда Итан заканчивает принимать душ, он вытирает голову и бреется. Вы будете поражены тем, насколько точно вы можете контролировать такие детали, но именно потому, что вы управляете даже самыми мелкими деталями, у вас возникает чувство погружения, как будто вы действительно являетесь этим человеком.

Ремастерированная версия этой игры в настоящее время доступна на PlayStation 4 (PS4) и ПК.

66
70
Комментарии: 70
Ваш комментарий
rtnrwv
24
NewKidsTurbo

Когда понял, что на пс3 игор нет, есть только кинцо, да и то мыльное)))

-1
Frost_47

2010 год был шикарный 👍

Heavy Rain, Alan Wake, Red Dead Redemption, God Of War 3, Enslaved, Mafia 2, Assassins Creed 2 это из того что сразу вспомнилось.

8
AlexLex

Ради этой игры и купил тогда PS3

0
Саня Цукино Усаги

Fallout New Vegas ещë

0
Lvinomord

Уникальная игра. Очень хотел пройти, потом случайно словил мега спойлер и на этом моё знакомство с игрой закончилось;)

7
Комментарий удален
-zotik-

Да кстати забавно что в любой другой игре на спойлеры пофигу, но на этой это как сильно теряет шарм и интерес

4
Jetway

Такая же фигня. Где-то на половине прохождения на каком-то форуме какая-то редиска спецом вставила кто злодей из вредности. Ух как я злился тогда! Но игру доиграл)

1
wianewa Генерал Анатолий

Этот "секрет" раскрывает игра чуть ли не в самом начале. Настолько очевидно сделали, кто убийца, что игра максимально не интересная становится уже после 30% сюжета.

-6
MiBXs

Я всю дорогу думал на журналистку, показалось подозрительно что «мастер оригами» оставлял телефон с видео инструкцией которая сопровождалась женским голосом…

0
GullibleCelia

Я не удивлюсь, если годика через два выпустят ремейк этой легендарной игры

5
КристианПобединский

ремастер был пока)

3
Kartman9

Стоит играть?

5
lDjazZy

Интересная, но душная нереально

-4
Walkan90

На сегодняшний день, скорее нет.

-1
EVGEN_PELMEN

Пару лет назад прошёл, рекомендую, но первые, наверное, часа два стоит терпеть душноту. Потом появляется красивая дама и глаз начинает потихоньку цепляться за игру. Сам скипал ее раза 2

1
wianewa

По сюжету достаточно посредственная игра.

-5
Igor Udilov

В свое время, на ПК, мне понравилось. Есть логические дыры в сюжете, но терпимые.

1
Mankar Camoran

Шикарный триллер, даст фору многим известным фильмам. Главное, смотреть/играть без спойлеров. А сравнивать ее с Детройтом, кмк, некорректно. Это как сравнивать Семь и Я,робот. Оба хороши, просто разные жанры.

2
В_о_л_ь_к_а

Да не, она покруче любого фильма. Дело в том, что диалог между режиссером и зрителем подразумевает, что зритель за фильмом, его хронометражем, "бежит". В этом отношении игра сильнее, т.к. может использовать и этот подход и подход прежней эпохи - статичной. Остановился человек перед картиной - задумался, что-то понял, что-то нет, но время подумать есть.

2
Gauguin

Интерактивностью конечно поражала в свое время. Но время и ужасный сюжет взяли своё - сейчас переигрывать больно.

2
FerociousKit

игра была бы классной если бы не момента Итана с ментами. команда SWAT из несколько десятков человек не могут штурмануть отель и поймать Итана а момент где Итан изи водителя такси выкидывает из такси и менты у входа в отель просто спиной стоят вообще ару

2
HighForbes

15 лет уже прошло.... Караул вообще... Во время летит

1
V_Dreamvoice

такая себе игра, если честно. но для своего времени конечно была топ

1
Миханик Шестеренкин

Игрулька отличная, но сюжет портит неадекватное действие пацана в торговом центре. Ему вроде не 5 лет, а такую нелепую херню натворил. Реально, как будто сценарий начинали писать дети, а уже потом присоединились взрослые дяди.

1
В_о_л_ь_к_а

По сути ради этой игры приставку купил. Но понял её только спустя 14 лет. Игра для взрослых.

1
kolinmah

И в чем там суть?

0
Пользователь ВКонтакте

Одна из самых грустных игр в истории... // Юрий Абрамов

0
Пользователь ВКонтакте

Игра действительно восхитительная. Но Детройт всё же на одну ступень выше. // New Show

-1
Imnogamer

Офигеть, время летит

0
Пользователь ВКонтакте

недавно начал перепроходить) // Mikhail Tsyganov

0
Енот Херсонский

На сегодня рекомендую Detroit become human, остальное уже не важно!

0
Glodus Muspell

Хэви рэйн получше будет

1
Енот Херсонский Glodus Muspell

Нет

-1
RelexUA Енот Херсонский

да

0
Vetrjak

Клевая игра. Когда проходил, до самого конца не мог понять кто же главный злодей.

0
В_о_л_ь_к_а

И так и не понял - такая задумка игры. Игра глубже чем кажется.

-1
WHisKY Del

Неосилил

0
badnes

Хорошая игра, давно уже нет таких....сейчас восновном pve-pvp- и остальное тьфу......

0
JusFly_Herp

Как игра имеет свою ценность, даже если не как прародитель жанра.

0
6363

Очень клевая игра и очень депрессивная но клевая.

0
tatunserg

Помню, так её расхваливали. Прошёл. Ничего особенного. А Итан вообще бесил своим нытьём. Я всю игру стремился к тому чтоб он сдох, но он мучался до конца...

0
kolinmah

Он куколд?

-2
WerGC

помню как в первые играл на PS3 вот тогда был восторг и полное погружение в игру,сейчас очень редко испытываю такие чувства в играх

0
Kentarou

Кинцо каловое

0
Piligrim 2033

Так и не осилил эту игру. Игра по большей части фильм). В ютубе посмотрел)

0
kolinmah

Игра про куколда?.

-1
Темный-Властелин

самый можно сказать взрослый сюжет из всех что делал Кейдж, остальные более подростковые, неубиваемая классика

-1
Егор Гуменик

как раз недавно впервые в жизни ее прошел и не пожалел

-1
Satty

унылая шляпа, а не игра

-1
LIMITRON

вспомнил своего любимого перса

-1
Janekste

Гениальная игра своего времени. Но Detroit become human всё же покруче будет.

-1
MаnGo

Самая унылая игра!

-2
Glodus Muspell

Реально лучше чем детроид.

-2
В_о_л_ь_к_а

Детройт - политический триллер, Хэви Рейн - философский.

-1
Roflanders
Третий — Мэдисон

Алкоголик, мужчина честной судьбы.

А так, ну пожалуй лучшая работа Кейджа. Бейонд это вообще ужас, Детройт получше, но до хени рени не дотягивает.
Фаренгейт уже морально устаревший кал.

-3
BluntZebulon

Fahrenheit - нестареющая классика! Хотя можно и ремейкнуть

6
В_о_л_ь_к_а BluntZebulon

Написал некто "Фаренгейт уже морально устаревший кал." и в эту секунду понимаешь, что человек пустозвон.

-1
Kalaka Whitewing

Одна из худших "игр" всех времён.

-3
kolinmah

Игор

-1
-zotik-

Мое первое кинцо на пс3, дис шел с бумажкой и инструкцией как сделать леблядя) и я конечно не смог)

-4
Darth_Necros

Убийца детектив!

-4
kolinmah

Не. Убийца дворецкий))

0
agula98

Лучшая игра Quantic Dream

-5