Heavy Rain отмечает свое 15-летие

18 февраля 2010 года компания Sony Computer Entertainment (теперь Sony Interactive Entertainment) выпустила Heavy Rain для PlayStation 3. Сегодня исполняется 15 лет со дня её выхода. Игра была разработана французской компанией Quantic Dream и является работой Дэвида Кейджа, создателя нашумевшей игры Detroit: Become Human, выпущенной в 2018 году.

История повествует о «Убийце Оригами», виновнике серии похищений и убийств, которые произошли в течение трех лет, с точки зрения четырех главных героев. Первый — Итан, архитектор, чей ребенок был похищен «Убийцей Оригами». Второй — Скотт, бывший полицейский, ставший частным детективом. Третий — Мэдисон, газетный репортер, страдающая бессонницей. Четвертый — Норман, агент, отправленный ФБР.

Heavy Rain — интерактивный триллер, который держит игроков в постоянном напряжении, требуя быстрых выборов, которые могут кардинально изменить ход истории. Кроме того, персонажи могут умереть, полностью изменив развязку тайны. Элементы управления немного необычны; например, когда Итан заканчивает принимать душ, он вытирает голову и бреется. Вы будете поражены тем, насколько точно вы можете контролировать такие детали, но именно потому, что вы управляете даже самыми мелкими деталями, у вас возникает чувство погружения, как будто вы действительно являетесь этим человеком.

Ремастерированная версия этой игры в настоящее время доступна на PlayStation 4 (PS4) и ПК.