Heavy Rain отмечает свое 15-летие

18 февраля 2010 года компания Sony Computer Entertainment (теперь Sony Interactive Entertainment) выпустила Heavy Rain для PlayStation 3. Сегодня исполняется 15 лет со дня её выхода. Игра была разработана французской компанией Quantic Dream и является работой Дэвида Кейджа, создателя нашумевшей игры Detroit: Become Human, выпущенной в 2018 году.
История повествует о «Убийце Оригами», виновнике серии похищений и убийств, которые произошли в течение трех лет, с точки зрения четырех главных героев. Первый — Итан, архитектор, чей ребенок был похищен «Убийцей Оригами». Второй — Скотт, бывший полицейский, ставший частным детективом. Третий — Мэдисон, газетный репортер, страдающая бессонницей. Четвертый — Норман, агент, отправленный ФБР.
Heavy Rain — интерактивный триллер, который держит игроков в постоянном напряжении, требуя быстрых выборов, которые могут кардинально изменить ход истории. Кроме того, персонажи могут умереть, полностью изменив развязку тайны. Элементы управления немного необычны; например, когда Итан заканчивает принимать душ, он вытирает голову и бреется. Вы будете поражены тем, насколько точно вы можете контролировать такие детали, но именно потому, что вы управляете даже самыми мелкими деталями, у вас возникает чувство погружения, как будто вы действительно являетесь этим человеком.
Ремастерированная версия этой игры в настоящее время доступна на PlayStation 4 (PS4) и ПК.
Когда понял, что на пс3 игор нет, есть только кинцо, да и то мыльное)))
2010 год был шикарный 👍
Heavy Rain, Alan Wake, Red Dead Redemption, God Of War 3, Enslaved, Mafia 2, Assassins Creed 2 это из того что сразу вспомнилось.
Ради этой игры и купил тогда PS3
Fallout New Vegas ещë
Уникальная игра. Очень хотел пройти, потом случайно словил мега спойлер и на этом моё знакомство с игрой закончилось;)
Да кстати забавно что в любой другой игре на спойлеры пофигу, но на этой это как сильно теряет шарм и интерес
Такая же фигня. Где-то на половине прохождения на каком-то форуме какая-то редиска спецом вставила кто злодей из вредности. Ух как я злился тогда! Но игру доиграл)
Этот "секрет" раскрывает игра чуть ли не в самом начале. Настолько очевидно сделали, кто убийца, что игра максимально не интересная становится уже после 30% сюжета.
Я всю дорогу думал на журналистку, показалось подозрительно что «мастер оригами» оставлял телефон с видео инструкцией которая сопровождалась женским голосом…
Я не удивлюсь, если годика через два выпустят ремейк этой легендарной игры
ремастер был пока)
Стоит играть?
Интересная, но душная нереально
На сегодняшний день, скорее нет.
Пару лет назад прошёл, рекомендую, но первые, наверное, часа два стоит терпеть душноту. Потом появляется красивая дама и глаз начинает потихоньку цепляться за игру. Сам скипал ее раза 2
По сюжету достаточно посредственная игра.
В свое время, на ПК, мне понравилось. Есть логические дыры в сюжете, но терпимые.
Шикарный триллер, даст фору многим известным фильмам. Главное, смотреть/играть без спойлеров. А сравнивать ее с Детройтом, кмк, некорректно. Это как сравнивать Семь и Я,робот. Оба хороши, просто разные жанры.
Да не, она покруче любого фильма. Дело в том, что диалог между режиссером и зрителем подразумевает, что зритель за фильмом, его хронометражем, "бежит". В этом отношении игра сильнее, т.к. может использовать и этот подход и подход прежней эпохи - статичной. Остановился человек перед картиной - задумался, что-то понял, что-то нет, но время подумать есть.
Интерактивностью конечно поражала в свое время. Но время и ужасный сюжет взяли своё - сейчас переигрывать больно.
игра была бы классной если бы не момента Итана с ментами. команда SWAT из несколько десятков человек не могут штурмануть отель и поймать Итана а момент где Итан изи водителя такси выкидывает из такси и менты у входа в отель просто спиной стоят вообще ару
15 лет уже прошло.... Караул вообще... Во время летит
такая себе игра, если честно. но для своего времени конечно была топ
Игрулька отличная, но сюжет портит неадекватное действие пацана в торговом центре. Ему вроде не 5 лет, а такую нелепую херню натворил. Реально, как будто сценарий начинали писать дети, а уже потом присоединились взрослые дяди.
По сути ради этой игры приставку купил. Но понял её только спустя 14 лет. Игра для взрослых.
И в чем там суть?
Одна из самых грустных игр в истории... // Юрий Абрамов
Игра действительно восхитительная. Но Детройт всё же на одну ступень выше. // New Show
Офигеть, время летит
недавно начал перепроходить) // Mikhail Tsyganov
На сегодня рекомендую Detroit become human, остальное уже не важно!
Хэви рэйн получше будет
Нет
да
Клевая игра. Когда проходил, до самого конца не мог понять кто же главный злодей.
И так и не понял - такая задумка игры. Игра глубже чем кажется.
Неосилил
Хорошая игра, давно уже нет таких....сейчас восновном pve-pvp- и остальное тьфу......
Как игра имеет свою ценность, даже если не как прародитель жанра.
Очень клевая игра и очень депрессивная но клевая.
Помню, так её расхваливали. Прошёл. Ничего особенного. А Итан вообще бесил своим нытьём. Я всю игру стремился к тому чтоб он сдох, но он мучался до конца...
Он куколд?
помню как в первые играл на PS3 вот тогда был восторг и полное погружение в игру,сейчас очень редко испытываю такие чувства в играх
Кинцо каловое
Так и не осилил эту игру. Игра по большей части фильм). В ютубе посмотрел)
Игра про куколда?.
самый можно сказать взрослый сюжет из всех что делал Кейдж, остальные более подростковые, неубиваемая классика
как раз недавно впервые в жизни ее прошел и не пожалел
унылая шляпа, а не игра
вспомнил своего любимого перса
Гениальная игра своего времени. Но Detroit become human всё же покруче будет.
Самая унылая игра!
Реально лучше чем детроид.
Детройт - политический триллер, Хэви Рейн - философский.
Алкоголик, мужчина честной судьбы.
А так, ну пожалуй лучшая работа Кейджа. Бейонд это вообще ужас, Детройт получше, но до хени рени не дотягивает.
Фаренгейт уже морально устаревший кал.
Fahrenheit - нестареющая классика! Хотя можно и ремейкнуть
Написал некто "Фаренгейт уже морально устаревший кал." и в эту секунду понимаешь, что человек пустозвон.
Одна из худших "игр" всех времён.
Игор
Мое первое кинцо на пс3, дис шел с бумажкой и инструкцией как сделать леблядя) и я конечно не смог)
Убийца детектив!
Не. Убийца дворецкий))
Лучшая игра Quantic Dream