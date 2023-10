Масштаб амбициозного экшена Hell is Us вынудил разработчиков перенести релиз

Разработчики из студии Rogue Factor вместе с французским издателем Nacon в первой половине 2022 года представили крайне амбициозный экшен от третьего лица - Hell is Us. Анонсирующий трейлер и первые подробности интриговали мистической историей, а также опытной командой, которая успела поработать над Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided и Marvel's Guardian of the Galaxy. Однако с тех пор авторы Hell is Us пропали из инфополя практически на год и сегодня возвращаются с не слишком приятными вестями.

На официальных страницах Hell is Us в социальных сетях появились сообщения от команды Rogue Factor. Разработчики заверили, что продолжают активно работать над "ярко выраженной индивидуальностью" проекта и захватывающим геймплеем, который предложит игрокам "уникальные способы игры". По их словам, они уже преуспевают в этом направлении, однако масштаб и глубина игры значительно возросли, поэтому релиз Hell is Us был перенесен.

Как отмечается, команде Rogue Factor требуется больше времени для реализации полного творческого видения Hell is Us. Разработчикам потребуется еще несколько лет, но они твердо намерены выпустить экшен в начале 2025 года для всех заявленных платформ.

Hell is Us создается на передовом графическом движке Unreal Engine 5 для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Свежие подробности об игре вместе со скриншотами из актуальной версии проекта будут представлены уже в начале 2024 года.