Разработчики Hell Let Loose были вынуждены извиниться после глючного трейлера ©

Во время недавнего мероприятия PC Gaming Show компании Team 17 и Cover 6 Studios выпустили новый трейлер игры Hell Let Loose, чтобы порадовать фанатов предстоящим обновлением Devotion to Duty, но результат оказался огромным разочарованием как для фанатов, так и для разработчиков.

Насыщенный жуткими техническими моментами, уморительной анимацией и странными ракурсами камеры, новый трейлер Hell Let Loose стал лишь позорным представлением, которое скорее сбило ожидания от будущего игры, чем воодушевило фанатов на грядущие события.

Вслед за некачественным трейлером, Cover 6 Studios выпустила сегодня официальное заявление, чтобы извиниться перед фанатами за глючный трейлер. "Нам очень жаль", - говорится в заявлении. "То, что, как мы надеялись, будет захватывающим и захватывающим трейлером для нашего следующего обновления - Devotion to Duty - к сожалению, не оправдало ожиданий. Мы понимаем, что вы с нетерпением ждали трейлер, и приносим глубокие извинения за разочарование, досаду и чувство упущенного времени, которое испытало сообщество".

В течение долгого времени Hell Let Loose была одной из самых популярных игр на рынке FPS с симулятором войны, но с момента приобретения IP компанией Team 17, игра, похоже, не делает никаких шагов, чтобы порадовать фанатов своим будущим.

С 2022 года Team 17 объявила две студии разработчиков, Expression Games и Cover 6 Studios, в качестве соразработчиков Hell Let Loose, что привело к появлению совершенно новой дорожной карты игры с большим количеством контента, но фактические результаты оказались намного ниже ожиданий сообщества.

Хотя новая команда разработчиков ввела в игру новую фракцию вместе с рядом других исправлений, новое обновление контента добавило так много ошибок и технических проблем, что затмило положительные изменения. После выхода обновления 14 разработчики отреагировали на технические проблемы, пообещав, что крупное исправление 22 июня устранит большинство текущих проблем, что стало частью и сегодняшнего заявления.

"Hell Let Loose всегда стремилась обеспечить аутентичный и захватывающий опыт, и последние обновления не отражали этого так хорошо, как должны были", - говорится в заявлении. "Мы услышали и оценили ваши отзывы и намерены учесть их в будущих обновлениях".

Пока неизвестно, как изменится ситуация с Hell Let Loose в будущем, но последние отзывы об игре на Steam были довольно негативными, и большинство фанатов считают Team 17 виновной в новом направлении, которое не перекликается с тем, что изначально было создано Black Matter.