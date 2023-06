Новый трейлер про бравых американцев в Hell Let Loose утопили в дизлайках за кривую постановку и баги ©

Новый трейлер Hell Let Loose, в котором рассказывается о предстоящем обновлении Devotion to Duty для игры WW2 FPS, описывается как "смущающий", "страшный" и "печальный", из-за жалоб на озвучку и ряд очевидных глюков и проблем с постановкой и режиссурой. Пользователи не могут поверить, что такое одобрили к показу. На данный момент у видео 183 лайка и 4.2 тыс. дизлайков.

Devotion to Duty привносит в военный шутер режим игры 25v25, основанный на битве за поместье Брекур, известной по фильму HBO "Братья по оружию". Он появился после того, как оригинальные создатели, Black Matter, передали разработку Team17 и ее партнерской студии Cover 6, и запланирован на 8 июля. В ответ на опасения по поводу качества показа Devotion to Duty, Team17 заявила, что "разберется" с трейлером в ближайшем анонсе.

Известная своей реалистичностью и тщательным вниманием к деталям, игра Hell Let Loose стала ведущей игрой WW2 для игроков, ищущих тактику, управляемую тактикой, масштабные сражения на острие ножа. В отличие от Call of Duty и Battlefield, Hell Let Loose требует предельной осторожности и обдуманности. Если вы прорвете строй и броситесь на врага в одиночку, вы погибнете в считанные секунды.

Devotion to Duty, похоже, предлагает нечто вроде альтернативы, небольшой игровой режим, который сталкивает игроков вместе для более быстрых перестрелок в стиле "быстрый респаун". Однако его трейлер вызвал опасения, поскольку ряд технических и звуковых проблем, похоже, были упущены и оставлены до того, как трейлер был выложен на YouTube.

В трейлере показано, как группа американских солдат высаживается в поместье Брекур, чтобы атаковать немецкую артиллерийскую батарею. В трейлере присутствует ряд визуальных ошибок, включая магазин с боеприпасами, который пробивает верхнюю часть винтовки M1 Garand: Есть также немецкий пехотный расчет, который, кажется, имеет пару плавающих в воздухе рук.

"Это позорно плохо", - комментирует один из членов сообщества Hell Let Loose. "Мне страшно за будущее этой игры", - говорит другой, а третий замечает: "Это печально". 'WombatMedic', модератор официального Discord игры, заявил, что разработчики "рассмотрят" трейлер в ближайшем заявлении.

"Хотя мы намеревались провести брифинг разработчиков вчера [12 июня], вместо этого мы потратим некоторое время, чтобы разобраться с трейлером обновления 15 и предложить дополнительные подробности о новом режиме игры, который выйдет 18 июля. Пока мы работаем над этим, пожалуйста, не забывайте быть добрыми ко всем членам этого сообщества, когда делитесь своими мыслями и мнениями".