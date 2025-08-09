Стало доступно обновление Hellblade: Senua's Sacrifice для PS5

Компания Ninja Theory выпустила версию своей игры 2017 года Hellblade: Senua’s Sacrifice для PlayStation 5, предлагая нынешним владельцам бесплатное обновление с издания для PlayStation 4.

Согласно данным PlayStationGameSize, бэкэнд-трекера PlayStation Store, обновление для PS5 занимает 12,403 ГБ (версия 01.002.000). Для сравнения, скоро выходящее продолжение занимает значительно больше места — 41,121 ГБ (версия 01.001.000).

Ninja Theory подтвердила, что обновлённая Hellblade: Senua’s Sacrifice оптимизирована для PS5 и PS5 Pro. Игроки, уже владеющие версией для PS4, могут скачать новое издание бесплатно, даже не покупая Hellblade 2. Отвечая на вопросы фанатов, разработчик также заявил, что первая игра будет доступна для покупки отдельно на PS5.