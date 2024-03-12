На ПК вышел зомби-шутер Hellbreach: Vegas в духе классических режимов Call of Duty: Zombies, но без микротранзакций

После продолжительных сессий закрытого бета-тестирования на ПК в цифровом магазине Steam, наконец, вышел новый зомби-шутер. Проект находится в рамках раннего доступа, но уже сейчас обладает огромным потенциалом для развития, благодаря простой и удобной бизнес-модели. За скромную цену игроки получат полную версию шутера с несколькими режимами, где не будет никаких микротранзакций.

Шутер Hellbreach: Vegas был вдохновлен классическими режимами Call of Duty: Zombies, откуда были взяты идеи для некоторых механик и карт. В отличие от современных частей серии Call of Duty, предоставляет всю косметику и аксессуары бесплатно, за награды в прохождение испытаний и хорошую игру в матчах.

Несмотря на очень приятную цену и олдскульный геймплей шутеров, игроки встретили Hellbreach: Vegas смешанными отзывами. Среди достоинств отмечают основную задумку игры, приятные карты и прогрессию игрока. Однако к этому добавляется ряд технических неисправностей, малое количество контента на релизе в раннем доступе и плохое ощущение от стрельбы.