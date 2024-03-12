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Hellbreach: Vegas 11.03.2024
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Зомби , Кооператив
0 0 оценок

На ПК вышел зомби-шутер Hellbreach: Vegas в духе классических режимов Call of Duty: Zombies, но без микротранзакций

Gutsz
Новости

После продолжительных сессий закрытого бета-тестирования на ПК в цифровом магазине Steam, наконец, вышел новый зомби-шутер. Проект находится в рамках раннего доступа, но уже сейчас обладает огромным потенциалом для развития, благодаря простой и удобной бизнес-модели. За скромную цену игроки получат полную версию шутера с несколькими режимами, где не будет никаких микротранзакций.

Шутер Hellbreach: Vegas был вдохновлен классическими режимами Call of Duty: Zombies, откуда были взяты идеи для некоторых механик и карт. В отличие от современных частей серии Call of Duty, предоставляет всю косметику и аксессуары бесплатно, за награды в прохождение испытаний и хорошую игру в матчах.

Несмотря на очень приятную цену и олдскульный геймплей шутеров, игроки встретили Hellbreach: Vegas смешанными отзывами. Среди достоинств отмечают основную задумку игры, приятные карты и прогрессию игрока. Однако к этому добавляется ряд технических неисправностей, малое количество контента на релизе в раннем доступе и плохое ощущение от стрельбы.

-8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
desant1488

какая-то хренота...

7
ДЕНИСКА_омск

чё за всратый "килинг флор"

1
Snake2105

Даже за бесплатно не очень то и хочется

1
bohdan2015

- малое количество контента на релизе в раннем доступе

а где оно большое? Таков ранний доступ, немного карт, режимов, со временем больше.

Видел её, играя в демку. Там был режим, типа защищаешь место, если пробьют проигрыш. Ну цена небольшая, надо следить.

1
SEV DRAKE

Ммм китайский чай. уже вижу как хомячки несут денюжку на скинчик.

0
SharpAelinor

Игруля для заднеприводных и фортнайщиков🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

0
Rorschach93

ранний доступ, онлайн - треш короче

0