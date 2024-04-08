Адские Десантники полностью уничтожили Автоматонов в Helldivers 2

Игроки Helldivers 2 победили Автоматонов в конце почти двухнедельной битвы, в которой участвовало около 250 000 отважных адских десантников и было освобождено три планеты. Что же теперь будет?
Признавая усилия солдат и их успех в завершении операции "Стремительная разборка", как это было недавно при освобождении Малевелон Крик, командование Супер-Земли выпустило новый приказ, согласно которому игроки вернутся на передовую, чтобы снова сразиться с жуками.
В частности, речь идет об освобождении трех планет, что позволит построить новые, более производительных ферм Э-710
Таким образом, Helldivers 2 с большим энтузиазмом продолжает свой путь, переживая довольно насыщенную событиями пострелизную фазу, которая очень заинтересовала многочисленное сообщество шутера, разработанного Arrowhead Game Studio.
Блин настолько офигительная шумиха вокруг игры, что аж купить ее что ли. очень нравится как разрабы обыгрывают с приказами с Земли и п.
в соло, я думаю, скучно будет, рандом пати-такое себе, хз какие неадекваты попадутся. Если есть пара друзей с таким же интересом то можно брать.
В дискорде есть ру группа, можно найти напарников на пару каток
Сегодня весь день быстрый поиск не работал, у кого так же? Удалил игру, сейчас на переустановке
Вопрос. Ты играешь с русского акка? Мне по семейному досталась игра, пробовал к людям подключиться и ниразу не смог и быструю тожк пробовал, что твм частая проблема? Я где то неделю две назад пробовал.
Да, ру акк, проштрудировал интернет, и всё что связанно с игрой, такая проблема много у кого, и никто не знает как это всё фиксить, за исключением костыльных методов, которые конечно работают, но очень муторно и долго это всё, купил игру месяц назад, и по вчерашний день, играл отлично, всегда всё находило, простоу выключил комп и ушёл спать, вечером, после работы подрубил игру, и вот такая фигня, просто без причины, перестало искать лобби, вообще с кем либо. . . быстрые матчи и т.д не ищет, работает костыльный способ, выбираешь карту, грузишься, запускаешь сос маячёк, ждёшь развёртывания, и выходишь обратно на свой корабль, выбираешь новую миссию и к тебе начинают подсоединяться рандомы, после выполнения миссии приходится всё это делать с начала . . . такая себе перспектива, короч тут видимо ждать нового фикс патча, о котором твердят разработчики, и то не факт что они починят это, как всегда, скорей что нибудь сломают опять . . .
Хех. Вчера чет клинуло. "Хочу игру свою" вот и интересно. Спасиб.
~353000 человек было на последней планете автоматонов. Жесть, конечно. Безумно жду 11-го апреля, ибо явно будет что-то интересное
Почему именно 11?
Фикс патч будет, это точно, а что там ещё будет, я не в курсе
выход нового пропуска.