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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.8 712 оценок

Адские Десантники полностью уничтожили Автоматонов в Helldivers 2

butcher69
Новости

Игроки Helldivers 2 победили Автоматонов в конце почти двухнедельной битвы, в которой участвовало около 250 000 отважных адских десантников и было освобождено три планеты. Что же теперь будет?

Признавая усилия солдат и их успех в завершении операции "Стремительная разборка", как это было недавно при освобождении Малевелон Крик, командование Супер-Земли выпустило новый приказ, согласно которому игроки вернутся на передовую, чтобы снова сразиться с жуками.

В частности, речь идет об освобождении трех планет, что позволит построить новые, более производительных ферм Э-710

Таким образом, Helldivers 2 с большим энтузиазмом продолжает свой путь, переживая довольно насыщенную событиями пострелизную фазу, которая очень заинтересовала многочисленное сообщество шутера, разработанного Arrowhead Game Studio.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
illero

Блин настолько офигительная шумиха вокруг игры, что аж купить ее что ли. очень нравится как разрабы обыгрывают с приказами с Земли и п.

1
Whiskey_40Vol

в соло, я думаю, скучно будет, рандом пати-такое себе, хз какие неадекваты попадутся. Если есть пара друзей с таким же интересом то можно брать.

1
In_live Whiskey_40Vol

В дискорде есть ру группа, можно найти напарников на пару каток

0
Levis Live

Сегодня весь день быстрый поиск не работал, у кого так же? Удалил игру, сейчас на переустановке

0
-zotik-

Вопрос. Ты играешь с русского акка? Мне по семейному досталась игра, пробовал к людям подключиться и ниразу не смог и быструю тожк пробовал, что твм частая проблема? Я где то неделю две назад пробовал.

-2
Levis Live -zotik-

Да, ру акк, проштрудировал интернет, и всё что связанно с игрой, такая проблема много у кого, и никто не знает как это всё фиксить, за исключением костыльных методов, которые конечно работают, но очень муторно и долго это всё, купил игру месяц назад, и по вчерашний день, играл отлично, всегда всё находило, простоу выключил комп и ушёл спать, вечером, после работы подрубил игру, и вот такая фигня, просто без причины, перестало искать лобби, вообще с кем либо. . . быстрые матчи и т.д не ищет, работает костыльный способ, выбираешь карту, грузишься, запускаешь сос маячёк, ждёшь развёртывания, и выходишь обратно на свой корабль, выбираешь новую миссию и к тебе начинают подсоединяться рандомы, после выполнения миссии приходится всё это делать с начала . . . такая себе перспектива, короч тут видимо ждать нового фикс патча, о котором твердят разработчики, и то не факт что они починят это, как всегда, скорей что нибудь сломают опять . . .

0
-zotik- Levis Live

Хех. Вчера чет клинуло. "Хочу игру свою" вот и интересно. Спасиб.

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Treaq

~353000 человек было на последней планете автоматонов. Жесть, конечно. Безумно жду 11-го апреля, ибо явно будет что-то интересное

0
Levis Live

Почему именно 11?

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Levis Live

Фикс патч будет, это точно, а что там ещё будет, я не в курсе

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AlishFord Levis Live

выход нового пропуска.

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