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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 097 оценок

Энтузиаст занимается разработкой взлома для Helldivers 2

AceTheKing
Новости

Как стало известно, пользователь kalexile на известном портале CS.RIN сообщил о том, что на данный момент занимается созданием взлома для PC-версии Helldivers 2.

По его словам, ему не понравилось то, что Sony хотела сделать учетные записи PSN обязательными для игры, поэтому он решил зайти немного дальше и сделал учетную запись Steam необязательной в принципе. На данный момент, по словам взломщика, ему удалось эмулировать Steam и собственный API игры.

Взлом уже позволяет проходить миссии в одиночку, однако пока что во взломе не реализована прогрессия персонажа - на это потребуется время. Кроме того, взломщик еще не тестировал многопользовательский режим с другими людьми. Как только создатель взлома доведет его до релизного состояния, он намерен сделать исходный код взлома открытым - таким образом, пользователи смогут принять участие в доработке взлома под будущие версии.

Скриншот с демонстрацией взлома
Скриншот с демонстрацией взлома
14
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
RickeyIMBA

Взлом игры сервиса ))))

5
Alex40001

ну чето такое ломали через епик и через стим ломали но это были сесионки

2
Sir Walter

Вообще реализуемо. Но сессии уже надо будет переводить на р2р или оплачивать пиратские серверы.

0
Александр Дантес

Та ломали уже такое.

0
kidchegi

Ох уж этот энтузиазм

4
6363

Ну удачи. что сказать.

0
Dj Dorf

Давно пора это поломать именно ЭТО

0
Alekzz7

Наконец-то! Ждём-с :) Удачи взломщику всем форумчанам! :))

-1
Demon-Lord

"Мне не понравилось, что делает Sony", поэтому лишу бабок и Arrowhead заодно.

-2
Алан Битаров

Ну а чего делать? Игру невозможно приобрести в около 170 странах. Для тех, кто пока не может купить, это единственный выход.

10
ZAUSA

Сейчас вам скажу, что разработчики должны быть самостоятельными и работать за идею.

-5
Demon-Lord Алан Битаров

Может как-то договариваться с Sony о разрешении на регистрацию PSN?

-3
-zotik- ZAUSA

Ага и вася ее скачает с торрента, а самостоятельные разрабы будут идею намазывать вооброжаемый хлеб и кормить им свою семью, шикарный план

-4
MegaTroll228 ZAUSA

Разрабы должны же что-то кушать, на одном энтузиазме далеко не уеде

0
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы другую игру. Нфс новый или деад спасе // Данил Бугаков

-2
Ahnx

Лучше бы он избавил от Денуво свежую версию Hogwarts Legacy...

-2
VIGITAL1

Чел купи лицензию ,а если денег нет возьми активашку и не мучайся.

0