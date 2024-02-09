Helldivers 2 обошла God of War и стала самой популярной игрой Sony на ПК

Helldivers 2 существует меньше дня, а уже успел стать впечатляющим успехом для Sony и разработчика Arrowhead Game Studios. В частности, в Steam кооперативный шутер от третьего лица уже нашел свою аудиторию.
Уже через несколько часов после выхода Helldivers 2 достигла более 62 000 одновременных игроков в Steam, став третьим по величине релизом Sony на этой платформе, уступая лишь God of War и Marvel's Spider-Man Remastered. В течение дня количество игроков продолжало неуклонно расти, и сейчас игра занимает первое место в этом рейтинге.
По данным SteamDB, пиковое количество одновременных пользователей Helldivers 2 в Steam сейчас составляет 81 840 человек. Это означает, что игра стала самым крупным запуском Sony в Steam на сегодняшний день и значительно опережает God of War, которая теперь оттеснена на второе место с пиковым показателем более 73 000 одновременных игроков. Ниже вы можете ознакомиться с рейтингом всех ПК-релизов PlayStation Studios.
Несмотря на то, что Helldivers 2 явно нашла свою аудиторию на ПК, ее запуск сопровождался некоторыми техническими проблемами и проблемами с подключением, в результате чего в настоящее время она имеет "смешанную" оценку пользователей в Steam.
- Helldivers 2 - 81,840
- God of War - 73,529
- Marvel’s Spider-Man Remastered - 66,436
- Horizon Zero Dawn - 56,557
- The Last of Us Part - 136,49
- Days Gone - 27,450
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - 13,539
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 10,851
- Ratchet and Clank: Rift Apart - 8,757
- Returnal - 6,691
- Sackboy: A Big Adventure - 610
Helldivers 2 доступна на PS5 и PC.
Игра хорошая, но в соло там делать особо нечего, если только на начальных уровнях
Кто бы мог подумать....
В игре денуво стоит чтоль?
До сих пор нигде не выложили)
Нет, там не денуво и вроде как вообще drm-защиты нет. Но она и не нужна полностью сетевой игре. Ты не сможешь в оффлайне играть в любом случае
И эта первая игра что вышла на ПК и плойки. Причём без мощной рекламы. Может сони задумается