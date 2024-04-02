Helldivers 2 вновь возглавила свежий чарт продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 26 марта по 2 апреля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Helldivers 2, похоже, не собирается терять обороты в ближайшее время. В течение месяца игра возглавляла список бестселлеров Steam, но недавно ее сместили. Однако не прошло и недели, как кооперативный шутер вернулся и вновь стал самой прибыльной премиум-игрой в Steam.
На смену ей пришла Dragon's Dogma 2. Однако, когда ролевая игра от Capcom получила негативные отзывы, после несколько неудачного запуска, компания Arrowhead Game Studios воспользовалась этой возможностью.
Horizon Forbidden West: Complete Edition все еще держится в топ-10, но уже на пути к выходу из него - с 4‑го места на прошлой неделе игра сместилась на 9‑е.
- Helldivers 2
- Steam Deck
- Dragon's Dogma 2
- FINAL FANTASY 14 Online
- FINAL FANTASY 14: Dawntrail
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Cyberpunk 2077
- Baldur's Gate 3
- Horizon Forbidden West: Complete Edition
- EA SPORTS FC 24