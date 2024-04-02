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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 659 оценок

Helldivers 2 вновь возглавила свежий чарт продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 26 марта по 2 апреля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Helldivers 2, похоже, не собирается терять обороты в ближайшее время. В течение месяца игра возглавляла список бестселлеров Steam, но недавно ее сместили. Однако не прошло и недели, как кооперативный шутер вернулся и вновь стал самой прибыльной премиум-игрой в Steam.

На смену ей пришла Dragon's Dogma 2. Однако, когда ролевая игра от Capcom получила негативные отзывы, после несколько неудачного запуска, компания Arrowhead Game Studios воспользовалась этой возможностью.

Horizon Forbidden West: Complete Edition все еще держится в топ-10, но уже на пути к выходу из него - с 4‑го места на прошлой неделе игра сместилась на 9‑е.

  1. Helldivers 2
  2. Steam Deck
  3. Dragon's Dogma 2
  4. FINAL FANTASY 14 Online
  5. FINAL FANTASY 14: Dawntrail
  6. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  7. Cyberpunk 2077
  8. Baldur's Gate 3
  9. Horizon Forbidden West: Complete Edition
  10. EA SPORTS FC 24
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