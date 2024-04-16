Обновление 01.000.203 для Helldivers 2 исправляет броню, устраняет сбои и многое другое

Разработчик Helldivers 2 Arrowhead выпустил очередное обновление для кооперативного шутера от третьего лица для PlayStation 5 и ПК, на этот раз патч 01.000.203. Наибольший интерес представляет исправление средней брони CE-27 Ground Breaker, которая теперь имеет пассивный набор инженера, как было объявлено ранее. Ground Breaker был добавлен в Helldivers 2 как часть недавно выпущенного Premium Warbond.
Также, в новом обновлении были исправлены несколько сбоев и раздражающая проблема, которая приводила к различному урону, наносимому врагам игроками на ПК и консолях. Компания Arrowhead также внесла изменения в свой полезный список "известных проблем", добавив в него исправление для корабельного модуля "Superior Packing Methodology", который был внесен на прошлой неделе.
С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.