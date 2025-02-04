Обновление Warbond: Servants of Freedom для Helldivers 2 выйдет 6 февраля

Кэтрин Баскин, менеджер по социальным сетям и сообществу Arrowhead Game Studios, объявила , что следующий Warbond, который будет добавлен в Helldivers 2, выйдет 6 февраля.

Его полное название — Warbond: Servants of Freedom. Helldivers 2 и так уже невероятно хаотичная игра, но теперь будет еще больше хаоса с добавлением портативных адских бомб, которые вы можете носить с собой как рюкзак, прежде чем сбросить и взорвать. У вас всего 10 секунд, чтобы убраться, так что поторопитесь.

Sickle теперь может делать еще больше, так как LAS-17 Double-Edge Sickle обжигает как владельца, так и тех, кто находится на приемном конце оружия. Это немного нишевый выбор, когда дело доходит до оружия, но это может быть просто то, что вы найдете много удовольствия. Наряду с Portable Hellbombs и Sickle, вы теперь можете экипировать гранатомет. Известный просто как Ultimatum, вы можете запускать гранаты, как никогда раньше. Вместо того, чтобы стрелять ими дальше, Ultimatum предназначен для использования на близком расстоянии. Тем не менее, он по-прежнему наносит всемогущий удар, так что будьте осторожны, куда вы его целитесь.

В этом Helldivers 2 Warbond добавлен новый метательный предмет. Названный G-50 Seeker, это небольшой дрон, который следует за вами, а затем взрывается рядом с врагами при обнаружении. Его также можно использовать для нацеливания на помеченных врагов и их выслеживания, чтобы затем взорвать при обнаружении.

Оружие — не единственное, что добавляется в Helldivers 2: Servants of Freedom Warbond, поскольку есть и новая броня, которую вы можете опробовать. Средние доспехи IE-3 Martyr и IE-12 Righteous оснащены пассивной способностью Integrated Explosives.

Чтобы получить доступ к Warbond Servants of Freedom после его выхода, вам, конечно же, понадобится Helldivers 2. Для его разблокировки также потребуется платная покупка Super Credits и прогресс в игре.