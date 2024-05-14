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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 029 оценок

Последний патч для Helldivers 2 уже доступен и исправляет проблемы со сбоями

monk70
Новости

Helldivers 2 от Arrowhead Games продолжает оставаться одним из самых больших хитов года и не собирается останавливаться на достигнутом. На ПК только что был выпущен новый патч, который повышает стабильность игры и вносит другие различные исправления.

Рассматриваемый патч (версия 1.000.304) исправляет проблему, из-за которой игра вылетала после того, как хост покидал группу, а также другие более редкие случаи сбоев. В дополнение к этому, в этом патче были исправлены различные исправления, такие как правильная цветовая схема для оружия AR-61 Tenderizer и проблема, из-за которой игроки застревали на экране сводки миссии. Известные проблемы также были отмечены, и мы надеемся, что они будут исправлены в следующих патчах.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

-5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Вот бы ещё выпустили патч, исправляющий проблемы с sony. // Артём Ганник-Атаракс

1
SaintsEagle

последний патч?Новости нейросеть делает?

-3
Пользователь ВКонтакте

Последний на данный момент // Sgt Dornan

1
Пользователь ВКонтакте

Обьясните , я с деревни: в чем суть успеха тутла? // Александр Шитов

-3