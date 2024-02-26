Разработчики Helldivers 2 готовят "очень крутые вещи" для игроков

Поскольку игра Helldivers 2 имела гораздо больший успех, чем кто-либо мог ожидать, Sony и Arrowhead Game Studios работали над решением многочисленных технических и серверных проблем, с которыми игра столкнулась после выхода из-за переполненных серверов, но, похоже, ситуация в этой области начинает налаживаться.
Выйдя в Twitter, генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт сообщил, что это были первые выходные с момента запуска Helldivers 2, когда серверы "без проблем справлялись со всеми игроками". Интересно, что, по словам Пилестедта, следующим шагом для Arrowhead станет возвращение к работе над планами по поддержки после релиза, поскольку ситуация с серверами, похоже, стабилизируется.
"Теперь у нас есть время сосредоточиться на улучшении игры и возобновлении нашего первоначального плана", - написал он. "Впереди много интересного!"
В отдельном твите Пилестедт добавил, что работа, связанная с серверами, "на данный момент является лишь оптимизацией", благодаря "отличной поддержке со стороны ведущих инженеров Sony". Команда Arrowhead, тем временем, "работает над некоторыми действительно крутыми вещами".
Что касается планов Helldivers 2 после запуска, то это еще предстоит выяснить. До выхода игры Arrowhead заявила, что будет добавлять новых врагов, биомы, цели и сюжетный контент в бесплатных обновлениях, но после неожиданного успеха игры студия собирается "ускорить и усилить" свои планы.
Helldivers 2 доступна на PS5 и PC.
Нормальные сервера?
Ну зайти поиграть с друзьями можно.
С рандомами из 10 каток возможно 2-3 найдёт.
Глобальная карта не отображает статистику и количество игроков. Я бы не спешил заявлять, что все хорошо работает, работы ещё много в серверной части
Наврятли)))