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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.9 237 оценок

Разработчики Helldivers 2 готовят "очень крутые вещи" для игроков

butcher69
Новости

Поскольку игра Helldivers 2 имела гораздо больший успех, чем кто-либо мог ожидать, Sony и Arrowhead Game Studios работали над решением многочисленных технических и серверных проблем, с которыми игра столкнулась после выхода из-за переполненных серверов, но, похоже, ситуация в этой области начинает налаживаться.

Выйдя в Twitter, генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт сообщил, что это были первые выходные с момента запуска Helldivers 2, когда серверы "без проблем справлялись со всеми игроками". Интересно, что, по словам Пилестедта, следующим шагом для Arrowhead станет возвращение к работе над планами по поддержки после релиза, поскольку ситуация с серверами, похоже, стабилизируется.

"Теперь у нас есть время сосредоточиться на улучшении игры и возобновлении нашего первоначального плана", - написал он. "Впереди много интересного!"

В отдельном твите Пилестедт добавил, что работа, связанная с серверами, "на данный момент является лишь оптимизацией", благодаря "отличной поддержке со стороны ведущих инженеров Sony". Команда Arrowhead, тем временем, "работает над некоторыми действительно крутыми вещами".

Что касается планов Helldivers 2 после запуска, то это еще предстоит выяснить. До выхода игры Arrowhead заявила, что будет добавлять новых врагов, биомы, цели и сюжетный контент в бесплатных обновлениях, но после неожиданного успеха игры студия собирается "ускорить и усилить" свои планы.

Helldivers 2 доступна на PS5 и PC.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Нормальные сервера?

1
Sapphires

Ну зайти поиграть с друзьями можно.

С рандомами из 10 каток возможно 2-3 найдёт.

Глобальная карта не отображает статистику и количество игроков. Я бы не спешил заявлять, что все хорошо работает, работы ещё много в серверной части

0
askazanov

Наврятли)))

0