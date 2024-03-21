В недавнем обновлении для Helldivers 2 появились вылеты и другие критические ошибки

Еще вчера крупное сообщество игроков Helldivers 2 было в восторге от свежего обновления. Патч 1.000.103 для кооперативного шутера улучшал баланс игры, вносил корректировки в катаклизмы и решал несколько надоедливых проблем. К сожалению, уже сегодня многие остались разочарованы апдейтом, потому что обновление принесло целый ряд новых ошибок в игру.
Главной проблемой последней версии Helldivers 2 стали частые вылеты как на ПК, так и на PS5. Вместе с этим в игре наблюдаются проблемы с отслеживанием прогресса Галактической войны и еще несколько ошибок игрового процесса.
Разработчики игры из студии Arrowhead Game оперативно отреагировали на проблемный патч и уже выпустили хотфикс. Пока он затрагивает лишь серверную часть шутера, поэтому устраняет лишь небольшие проблемы. Этим обновлением авторам удалось исправить отображение статистики и решить проблему с приглашением игроков, однако игроки Helldivers 2 продолжают страдать от вылетов.
В команде Arrowhead Game заявили, что расследуют источник сбоев. Они обещают в кратчайшие сроки выпустить полноценное исправление для решения проблем, которые появились после выхода версии 1.000.103.
Мы знаем, что многие из вас в настоящее время испытывают множество сбоев (по-видимому, это связано с патчем, выпущенным ранее сегодня, который, по крайней мере, решил постоянную проблему с запросом друга для многих игроков). Пока мы говорим, наша команда глубоко в траншеях и копается в этой проблеме. Мы находимся начеку и готовы сообщать о любых изменениях здесь. Нам очень жаль за то, что мы не смогли подарить вам великолепное ощущение борьбы с ошибками и ботами, и надеемся, что игра станет более стабильной как можно скорее.
— заявили в Arrowhead Game.
а до этого их не было особенно по выходным
Хаха а я писал в пред идущем посте, что новый патч roвно, и что за 3 часа игры никаких фиксов полезных не заметил, тут же в другом посте чел кидает пруф видео, где за ним 17 желчных гигантов бегает, мы пофиксили баланс говорят они. . . . уменьшили генерацию противников в одном месте . . . А e6o6oши которые хавают с лопаты как roвно весь "контент" наставили аж - 21 дизлайк мне, cyka так ору с таких e6ланов