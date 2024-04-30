Анонсирована GTA-подобная кооперативная ретро-игра с открытым миром The Henchmen, которая выйдет в этом году

Алекс фон Бронкс анонсирован The Henchmen, кооперативный экшен с открытым миром, который выйдет в этом году. The Henchmen — это ретро-игра с открытым миром, вдохновленная 90-ми годами, действие которой происходит в вымышленном городе Нью-Куинс в период с 1990 по 1996 год.

В игре Henchmen реализована физика вождения, вдохновленная Driver, включая специальную кнопку «Power Slide» и свирепых полицейских, которые просто не могут не врезаться в вас на полной скорости. Вы также можете пригласить друга присоединиться к вам, поскольку The Henchmen полностью поддерживает совместную игру для двух игроков на диване с возможностью разделения экрана и режима общего экрана.

Добро пожаловать на мокрые и холодные улицы Нью-Квинса, где атмосфера 90-х сочетается с криминальными интригами в приключенческом приключении, вдохновленном золотой эрой динамичных игр. Геймплей The Henchmen выполнен в стиле арены, где скорость — ваш союзник. Выполняйте молниеносные комбо, в которых гармонично сочетаются удары ближнего боя, уклонения и скольжения. Убивайте по цепочке вместе, чтобы на лету пополнить здоровье и боеприпасы. Вам предстоит выполнять множество миссий, начиная с самых низов и заканчивая организацией крупнейшего ограбления в истории города.

The Henchmen доступна для внесения в список желаний в Steam, релиз запланирован на конец 2024 или начало 2025 года.