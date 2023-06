Создатель "Героев 3" рассказал о предыстории ухода своего коллеги: "Он получал угрозы смерти от фанатов" ©

Немногие игры так обожают, как Heroes of Might and Magic 3. Несмотря на прошедшее время, этот культовый шедевр по-прежнему считается превосходным и вряд ли когда-нибудь упадет со своего пьедестала. Однако даже у нее есть темная история.

Она связана с фракцией Кузница. Она должна была стать девятой играбельной фракцией в третьем части - ее планировали добавить в игру в составе первого пакета расширения, Armageddon's Blade. Однако этого не произошло, так как фанаты очень жестко раскритиковали City of the Forge.

Насколько жестко? Об этом мы поговорим чуть позже. Начнем с того, что фракция была представлена на выставке E3 в 1999 году - за несколько месяцев до того, как расширение вышло 30 сентября. Были продемонстрированы боевые единицы, экран города, несколько рекламных графиков... включая тот, что приведен ниже.

Сегодня это, вероятно, не так впечатляет, как почти четверть века назад. Однако знайте, что именно концепт танка "Нага" вылилась в ярость фанатов, которые уже воротили нос от Forge Town. В конце концов, эта высокотехнологичная фракция была взята из серии Might and Magic, в которой смешивались высокое фэнтези и научная фантастика. Сообщество предпочитало, чтоб "Герои" оставались верны первому.

В тогда еще только зарождавшемся Интернете поднялась волна "хейта". Игроки требовали объяснений - некоторые использовали парламентскую лексику, а некоторые игнорировали конвенции. Были даже угрозы бойкота дополнения, если Forge Town не будет удален... и даже угрозы смерти разработчикам...

В конце концов, разработчики из ныне несуществующей студии New World Computing сдались, и Forge Town не вошел в Heroes of Might and Magic III - он был заменен фракцией Elemental (лишь спустя годы фанаты попытались воссоздать Forge Town). Однако все это не было забыто. Одной из причин, по которой она осталась в памяти как сообщества, так и разработчиков, стало то, что из-за этих угроз смерти ведущий дизайнер HoMM III Грег Фултон покинул команду разработчиков.

Дэвид Маллих - директор игры - рассказал нам о предыстории этих событий. Из его слов следует, что выбор презентационного материала был очень случайным. "Я вошел в офис, просто взял лист бумаги и сказал: "Вот - выберите что-нибудь отсюда" [...]". Сегодня Маллих утверждает, что если бы он мог, то поступил бы тогда по-другому.

Что касается Фултона, то разработчик подтвердил, что он покинул NWC именно после инцидента с Forge Town.

Грег Фултон был нашим ведущим дизайнером. Да, это произошло после критики в адрес Forge Town. Он решил уйти. Я думаю, он получил угрозы расправы от некоторых фанатов и был разочарован тем, что руководство не отнеслось к этому достаточно серьезно. Тем не менее, могли быть и другие причины - это была просто соломинка, которая сломала спину верблюду. Тем более что он не просто ушел из компании. Он полностью ушел из игровой индустрии [единственной работой Фултона после HoMM III: Armageddon's Blade стала игра 2002 года Command & Conquer: Renegade].

Если бы не жесткая критика Forge Town и угрозы расправы, Грег Фултон все еще создавал бы игры? Стал бы он автором большего количества "Героев"? Если да, то изменилось бы будущее серии? Мы можем только предполагать. Однако лучше отнестись к этой ситуации как к уроку, предостережению... - решайте сами.