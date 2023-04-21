Hi-Fi RUSH 25.01.2023
7.3 135 оценок

"Hi-Fi Rush хит по всем ключевым показателям": Вице-президент Xbox прокомментировал слухи про провал ритм-экшена

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butcher69
Новости

Аарон Гринберг решил отреагировать на последние слухи относительно Hi-Fi Rush. Согласно недавнему сообщению, игра не оправдала ожиданий, но глава отдела маркетинга Xbox придерживается другого мнения. Игра была названа хитом.

С раннего утра СМИ по всему миру обсуждали Hi-Fi Rush, поскольку Джефф Грабб упомянул, что проект не оправдал коммерческих ожиданий. Многие геймеры гадали, в чем проблема - в отсутствии какой-либо рекламы ритм-экшена или в наличии игры в каталоге Xbox Game Pass.

Развязку ситуации подвел Аарон Гринберг, который подтвердил, что, с точки зрения корпорации Microsoft и самих геймеров, Hi-Fi Rush стала хитом:

Hi-Fi RUSH - это хит для нас и наших геймеров по всем ключевым показателям и ожиданиям. Мы не можем быть счастливее от того, что команда Tango Gameworks сделала в этом неожиданном релизе".

Обычно корпорации не комментируют подобные слухи, но в этот раз представитель Microsoft решил отреагировать быстро. Это, безусловно, важно, учитывая, что Hi-Fi Rush многие геймеры назвали одним из самых больших сюрпризов последних месяцев, и многие поклонники музыкальных вещей надеются, что разработчики будут развивать этот молодой IP.

В настоящее время Tango Gameworks не подтвердила свои дальнейшие планы, но, как мы знаем, разработчики забросили Ghostwire: Tokyo на Xbox Series X|S в апреле — игра не предлагает достаточно качества и нуждается как минимум в одном обновлении.

Джеффу Граббу так же пришлось прокомментировать ситуацию:

Я просто хотел сказать, что, как я слышал, Hi-Fi Rush не заработал тех денег, которые от него ожидали. Но для ясности, я не знаю, как Microsoft измеряет успех. Это было просто небольшое, мимолетное заявление в более широком разговоре. Оно не предназначалось для того, чтобы заставить людей беспокоиться о Hi-Fi Rush.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Какой то диссонанс, это типа пометка на слухи, а потом пометка на другие слова? Точно можно сказать что нибуть?

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TheNikolay00

Можно с уверенностью сказать, что абсолютно точно доподлинно неизвестно

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