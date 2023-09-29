Авторы комедийного шутера High on Life показали релизный трейлер дополнения High On Knife ©

Совсем немного осталось до дебюта High on Knife, дополнения, которое расширит сюжет High on Life и станет одним из многочисленных релизов в октябре 2023 года. В преддверии запуска разработчики решили выпустить стартовый трейлер для DLC.

Ролик, который длится около двух минут, представляет собой не что иное, как подборку геймплейных эпизодов из расширения, позволяющих познакомиться с его основными особенностями. Между одной сценой и другой мы можем наблюдать в действии новое оружие, среди которого бензопила-нож, которая пригодится и на этапах разведки, и пистолет, на спине которого живут маленькие инопланетные солдаты.

К слову о чудовищных существах, в трейлере также показаны безумные NPC, с которыми мы будем взаимодействовать по ходу приключения и которые, судя по всему, будут не менее причудливыми, чем те, что встречались в стандартной версии игры.

Прежде чем оставить вас с начальным трейлером, напомним, что High on Knife выйдет 3 октября 2023 года на всех платформах, а именно PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC. Для тех, кто не знает, базовая версия игры включена в каталог Xbox Game Pass, и подписчики сервиса смогут поиграть в нее, просто купив дополнительный контент.