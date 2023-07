В Hitman: World of Assassination появится новая Неуловимая цель Дмитрий Вегас ©

IO Interactive объявляет о новой миссии «Неуловимая цель» для HITMAN World of Assassination с участием всемирно известной суперзвезды, диджея и актера Дмитрия Вегаса.

Сегодня IO Interactive объявила о новой миссии «Неуловимая цель» для HITMAN World of Assassination с участием всемирно известной суперзвезды ди-джея и актера Дмитрия Вегаса. Предстоящая миссия с изображением и озвучкой Дмитрия Вегаса будет доступна бесплатно для всех игроков HITMAN World of Assassination в позже в этом году и запланирована к глобальному выпуску на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

Дмитрий Вегас возьмет на себя роль Дропа — ди-джея, ставшего наркопресарио, стремящегося так или иначе контролировать сцену.

«Я очень рад быть частью вселенной Hitman, — сказал Дмитрий. «Всегда интересно участвовать в творческих проектах, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как все отреагируют на моего персонажа, когда миссия начнется позже в этом году».

«Мы очень рады сотрудничать с Дмитрием Вегасом в совершенно новой миссии «Неуловимая цель» в HITMAN World of Assassination, — сказал Хакан Абрак, генеральный директор IO Interactive. «Это будет первая миссия «Неуловимая цель», которую мы создали за два года, и мы очень рады, что наше страстное сообщество и новички в игре смогут насладиться ею бесплатно позже в этом году в рамках празднования 25-летнего юбилея IO Interactive».