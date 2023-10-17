Avalanche Software показала скриншоты Hogwarts Legacy с Nintendo Switch

Вскоре еще больше людей смогут погрузиться в атмосферу волшебного мира Hogwarts Legacy. После двух задержек релиза творение Avalanche Software движется на консоли Nintendo, и разработчики поделились первыми скриншотами, демонстрирующими качество игры на японском гибридном устройстве.
Hogwarts Legacy была показана на первых скриншотах, на которых мы можем увидеть персонажей, врагов и несколько локаций. Естественно, разработчики были вынуждены пойти на ограничения в плане графического оформления, но содержание не должно отличаться от того, что мы уже видели ранее несколькими месяцами ранее на других платформах.
Еще одна интересная деталь: на странице eShop указано, что Hogwarts Legacy занимает всего 6,8 Гб, то есть практически не занимает места на накопителе консоли.
Релиз Hogwarts Legacy состоялся в феврале на PS5, XSX|S и PC, затем в мае игра вышла на PS4 и XOne, а 14 ноября состоится релиз на Switch. В случае хорошей оптимизации Hogwarts Legacy может стать еще одним достойным проектом для владельцев Nintendo Switch в 2023 году.
Да как бы на свиче выглядит примерно как сверху. Давно играл?
Вот поэтому на разные игровые платформы делали РАЗНЫЕ пректы на других движках.Ранние поттеры тому свидетели,первые три поттера различались от консоли к консоли и ПК.НУ НАФИГА НАТЯГИВАТЬ "АПЕЛЬСИН" НА КОНУС?!?!?!Видно же что железо не тянет.Нафига портить?!Если бы хотели сделали бы вообще иную игру с тем же сюжетом и графикой,ведь на сыче есть красочные игры на соответствующем движке.А так,это МУСОР!!!!
акцио Марио