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об игре
Hogwarts Legacy 10.02.2023
8.4 4 602 оценки

Avalanche Software показала скриншоты Hogwarts Legacy с Nintendo Switch

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Gruz_
Новости

Вскоре еще больше людей смогут погрузиться в атмосферу волшебного мира Hogwarts Legacy. После двух задержек релиза творение Avalanche Software движется на консоли Nintendo, и разработчики поделились первыми скриншотами, демонстрирующими качество игры на японском гибридном устройстве.

Hogwarts Legacy была показана на первых скриншотах, на которых мы можем увидеть персонажей, врагов и несколько локаций. Естественно, разработчики были вынуждены пойти на ограничения в плане графического оформления, но содержание не должно отличаться от того, что мы уже видели ранее несколькими месяцами ранее на других платформах.

Еще одна интересная деталь: на странице eShop указано, что Hogwarts Legacy занимает всего 6,8 Гб, то есть практически не занимает места на накопителе консоли.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся в феврале на PS5, XSX|S и PC, затем в мае игра вышла на PS4 и XOne, а 14 ноября состоится релиз на Switch. В случае хорошей оптимизации Hogwarts Legacy может стать еще одним достойным проектом для владельцев Nintendo Switch в 2023 году.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Horrifing
2
Madiark
0
Димка Ребров

Да как бы на свиче выглядит примерно как сверху. Давно играл?

0
Ang Dark
0
Путешествиник Сквось-Миры

Вот поэтому на разные игровые платформы делали РАЗНЫЕ пректы на других движках.Ранние поттеры тому свидетели,первые три поттера различались от консоли к консоли и ПК.НУ НАФИГА НАТЯГИВАТЬ "АПЕЛЬСИН" НА КОНУС?!?!?!Видно же что железо не тянет.Нафига портить?!Если бы хотели сделали бы вообще иную игру с тем же сюжетом и графикой,ведь на сыче есть красочные игры на соответствующем движке.А так,это МУСОР!!!!

0
Wolfenstein

акцио Марио

-2