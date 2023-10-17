Avalanche Software показала скриншоты Hogwarts Legacy с Nintendo Switch ©

Вскоре еще больше людей смогут погрузиться в атмосферу волшебного мира Hogwarts Legacy. После двух задержек релиза творение Avalanche Software движется на консоли Nintendo, и разработчики поделились первыми скриншотами, демонстрирующими качество игры на японском гибридном устройстве.

Hogwarts Legacy была показана на первых скриншотах, на которых мы можем увидеть персонажей, врагов и несколько локаций. Естественно, разработчики были вынуждены пойти на ограничения в плане графического оформления, но содержание не должно отличаться от того, что мы уже видели ранее несколькими месяцами ранее на других платформах.

Еще одна интересная деталь: на странице eShop указано, что Hogwarts Legacy занимает всего 6,8 Гб, то есть практически не занимает места на накопителе консоли.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся в феврале на PS5, XSX|S и PC, затем в мае игра вышла на PS4 и XOne, а 14 ноября состоится релиз на Switch. В случае хорошей оптимизации Hogwarts Legacy может стать еще одним достойным проектом для владельцев Nintendo Switch в 2023 году.