Энтузиасты выпустили для Hogwarts Legacy сборку модов на 13 ГБ, где улучшили практически каждый аспект игры ©

Экшен от третьего лица Hogwarts Legacy, основанный на книжном мире "Гарри Поттера", вышел еще в феврале 2023 года. Несмотря на то, что часть геймеров успешно прошла игру и забыла про неё еще полгода назад, сообщество поклонников до сих пор продолжает работать над её улучшением. На днях энтузиасты выпустили огромную сборку модификаций для игры со значительными улучшениями оригинальной Hogwarts Legacy.

Пользователь под ником SirUncleTyrone собрал десятки полезных модификаций, которые изменяет заклинания, элементы управления, полеты на метле, некоторые механики геймплея и даже графику. Размер всех улучшений составляет 13 ГБ.

В авторскую сборку вошли следующие моды:

Кат-сцены с частотой 60 кадров в секунду (большая часть загрузки) и увеличенная мини-карта.

Лучшее кинематографическое освещение

Модификации освещения и производительности

Обновление игры YaW

Баланс требований основного квеста

Обновление ROR/Обновление вивария

Бессонница и улучшенные NPC

Дружелюбное привидение по лору

Улучшение метлы

Точный выбор диалога

Более высокий лимит снаряжения и лимит зелий/растений/зверей

1-3 опыта за каждое убийство

1% легендарных дропов

Переработаны непростительные заклинания.

Улучшенное управление метлой и разблокированная высота полета.

Расширенный редактор персонажей и внутриигровой редактор

Дуэль с кем угодно и где угодно

Динамический компас

И многое другое.

Для установки всей коллекции модов вам потребуется менеджер модификаций Vortex, который можно скачать бесплатно с нашего сайта.