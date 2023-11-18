Новое видео сравнивает Hogwarts Legacy на Nintendo Switch и Xbox One

Как игра Hogwarts Legacy работает на Nintendo Switch? IGN подготовил интересное видео-сравнение последней версии игры и версии для Xbox One, наиболее близкой по производительности.

Результаты такие, как и следовало ожидать: также доступная на Nintendo Switch в течение нескольких дней, Hogwarts Legacy обязательно должна идти на компромиссы, чтобы работать на японской гибридной консоли, а это выражается в падении частоты кадров, более низком разрешении и менее сложных эффектах.

С точки зрения производительности, версия для Switch с трудом удерживает 30 кадров в секунду, особенно в наиболее загруженных сценах или когда происходит что-то очень зрелищное, в то время как с точки зрения разрешения игра выдаёт 567p в док-режиме и 540p в портативном режиме.

Явно снизилось качество персонажей и сцен, большая загрузка в открытом мире из-за ограничений консоли в потоковой передаче ассетов и в целом визуальное воздействие ниже, чем у Xbox One.